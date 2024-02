Islandia. Kolejny wybuch wulkanu na półwyspie Reykjanes (WIDEO)

W rozmowie z agencją Reutera geofizyk Ari Trausti Gudmundsson ocenił, że czwartkowa erupcja miała miejsce w pewnej odległości od Grindavik i jest mało prawdopodobne, by stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla miasta.

Kristinn Magnusson / AFP

- Ale może stanowić pewne zagrożenie dla drogi prowadzącej do Grindavik i może stanowić pewne zagrożenie dla elektrowni, a nawet dla spa - dodał zaznaczając, iż poziom ryzyka zależy od tego, ile lawy wypłynie z ziemi.

Wybuch wulkanu na Reykjanes

Erupcje na Reykjanes to tzw. erupcje szczelinowe, nazywane także erupcjami typu islandzkiego. W ich przypadku zazwyczaj nie dochodzi do dużych wybuchów czy wypuszczenia do stratosfery znacznej ilości popiołu wulkanicznego.

Z danych operatora, firmy Isavia, wynika, że port lotniczy Keflavík - największe lotnisko Islandii - jest otwarty i pracuje "w zwykły sposób".