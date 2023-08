– Nadchodzące ćwiczenia nie stanowią zagrożenia dla Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich. To przede wszystkim atak psychologiczny, propagandowy. Chcą wywołać poczucie zagrożenia, by Polska i Litwa, zamiast zajmować się pomocą dla Ukrainy i wsparciem demokratycznej opozycji Białorusi, były zmuszone do wzmocnienia obrony własnych granic – dodaje.

Teorie Aleksandra Łukaszenki

– Będą to wykorzystywać i twierdzić, że Putin z Łukaszenką szykują atak na tę nieszczęsną Polskę. Nic podobnego, żadnego ataku. Ćwiczymy zwyczajne kwestie, które zaplanowaliśmy już dawno. Nie muszą się martwić – zapewniał Łukaszenko podczas spotkania z dziennikarzami propagandowych mediów.

Zapytany zaś o śmierć szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna odparł, że nie dawał mu żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Wprost zasugerował, że szef najemników zginął w wyniku zamachu, ale przekonywał, że nie wie, kto za tym stoi. – To była brutalna i nieprofesjonalna robota, to nie jest podobne do Putina – mówił. Opowiedział też historię o tym, jak podczas wizyty (pod koniec stycznia) do Zimbabwe i ZEA otrzymał informacje o przygotowywanym zamachu na Prigożyna i przekazał je ambasadorowi rosyjskiemu w Abu Zabi. Przekonywał, że wówczas Putin „uprzedził Prigożyna”. Co będzie z Grupą Wagnera na Białorusi? Białoruski dyktator sprostował doniesienia niezależnych mediów o demontażu obozu wagnerowców pod Asipowiczami. – Tu pozostanie jądro, ktoś pojechał na urlop, ktoś postanowił mieszkać gdzieś indziej, ale wszystkie telefony, adresy i hasła są znane. W ciągu kilku dni wszyscy będą tu, do 10 tys. ludzi. Na razie nie ma potrzeby ich tu trzymać – mówił. Przekonywał też, że nie ponosi kosztów pobytu najemników na Białorusi.