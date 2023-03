Komunikat o zagubionym uranie wydała po kontroli Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA). Gdzie dokładnie w Libii do niej doszło, nie podano. W sumie brakowało dziesięciu pojemników z tak zwanym „yellow cake” – oświadczył dyrektor IAEA Rafael Grossi w piśmie do krajów członkowskich. Dodał o prowadzeniu dalszych kontroli „w celu ustalenia okoliczności zaginięcia materiału jądrowego i miejsca, w którym on się obecnie znajduje”.

W czwartek siły zbrojne we wschodniej Libii przekazały, że znalazły zgubę, zgłoszoną przez IAEA. Dziesięć beczek zawierających rudę rzekomo znaleziono w pobliżu granicy z Czadem. Agencja nie potwierdziła na razie tych doniesień. Czwartkowe oświadczenie pochodzi od samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej - siły zbrojnej, która wspiera wschodnią libijską administrację.

„Yellowcake”, czyli „żółte ciasto” to koncentrat rudy uranu. Jest żółto-pomarańczowym, gruboziarnistym proszkiem, składającym się z mieszaniny tlenków uranu (głównie U3O8) i innych związków uranu. Po przetworzeniu można go używać w elektrowniach atomowych, a w jeszcze bardziej wzbogaconej formie do budowy broni jądrowej. Do tego potrzebny jest jednak zaawansowany przemysł jądrowy.

W 2003 roku, w okresie wieloletnich rządów dyktatora Muammara Kaddafiego, Libia zrezygnowała z programu rozwoju broni atomowej. Od czasu obalenia Kaddafiego w 2011 roku we wstrząsanym ustawicznie aktami przemocy kraju panuje chaos.

Serwis napromieniowani.pl podkreśla, że inspekcja w Libii miała się odbyć w ubiegłym roku, jednak została przełożona na bieżący z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa inspektorom. Magazyn znajduje się bowiem na terenie niekontrolowanym przez rząd Libii uznawany przez społeczność międzynarodową.