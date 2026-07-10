Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa znajduje się w obszarze lekko obniżonego ciśnienia; na północy i na wschodzie oddziałują układy frontów atmosferycznych. Jedynie centralna część kontynentu jest w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska pozostaje w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieszcza się znad Litwy na pogranicze Podlasia i Białorusi. Na północy kraju zaznacza się wpływ frontu atmosferycznego. Tylko zachodnia część kraju jest w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia. Z północy nadal napływa chłodne powietrze polarne morskie, na zachodzie kraju nieco cieplejsze.

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Prognoza pogody na 10 lipca. Deszczowy i burzowy piątek w części kraju

W piątek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Prognozowana wysokość opadów na północy Podkarpacia, Kielecczyźnie oraz na południu Mazowsza i Lubelszczyzny od 10 mm do 15 mm; intensywniej popada na Warmii i Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza oraz północy Lubelszczyzny od 15 mm do około 25 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C na Suwalszczyźnie, około 21 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę, 11 lipca. Możliwe burze z gradem

W nocy na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże oraz przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 8 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem. Na wschodzie kraju prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na wschodzie, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

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Pogoda w Warszawie. Możliwy deszcz, a także burze

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana suma opadów w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h.