W raporcie czytamy, że podaż kokainy oraz trudniejszy do oszacowania popyt na ten narkotyk znacząco rosły. Stwierdzono zarazem, że zmienił się sposób zażywania narkotyku, jego czystość wzrosła, a ceny spadły. Autorzy dokumentu odnotowali też, że „kokaina przekształciła się z narkotyku imprezowego w narkotyk codziennego użytku”.

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Raport ONZ: W Europie rośnie spożycie cracku

„Badania jakościowe przeprowadzone w 2024 r. wskazują na (…) gwałtowny wzrost stosowania kokainy typu crack” – napisano w raporcie. Dokument stwierdza też, że na podstawie danych osób poddanych leczeniu z powodu zażywania narkotyków, od 2015 r. w Europie Zachodniej i Środkowej wyraźnie rośnie spożycie cracku. Dokument ONZ-owskiej agendy szacuje też, że w ciągu dekady produkcja kokainy wzrosła czterokrotnie.

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W raporcie podkreślono, że przejęcie przez talibów władzy w Afganistanie w 2023 r. i wprowadzony przez nich całkowity zakaz produkcji opium doprowadziły do gwałtownego spadku produkcji tego narkotyku i w konsekwencji załamania podaży wytwarzanej z opium heroiny. Według danych UNODC od 2024 r. trwa gwałtowny wzrost produkcji i spożycia nowych, syntetycznych opioidów.

– Obserwujemy bezprecedensowy wzrost liczby nowych rodzajów narkotyków i, co niepokojące, niektóre z nich są silniejsze lub bardziej niebezpieczne niż wcześniej – powiedziała, cytowana przez Reutersa, dyrektor wykonawcza UNODC, Monica Juma.

Heroina wypierana z rynku przez coraz więcej nowych substancji psychoaktywnych

Autorzy dokumentu wyliczyli, że liczba zidentyfikowanych, syntetycznych opioidów należących do tzw. nowych substancji psychoaktywnych (NPS), które wyparły heroinę, wzrosła w 2024 r. w Europie o ponad 80 proc., w Oceanii aż o 150 proc., a w Ameryce Północnej, gdzie lukę po heroinie wypełnił głównie fentanyl, wzrost NPS w ujęciu rocznym wyniósł 10 procent.

Zgodnie z raportem, Niemcy stały się w Europie drugim po Holandii najważniejszym punktem tranzytowym ketaminy. Agencja dpa przypomniała, że jest to środek legalnie stosowany w medycynie jako substancja znieczulająca i przeciwbólowa, a zarazem należy do grupy tzw. narkotyków rekreacyjnych. W raporcie podkreślono, że w ostatnich latach wzrosły zarówno spożycie ketaminy, jak i liczba zgonów spowodowanych stosowaniem jej.