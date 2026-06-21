W 2025 r. 74,5 proc. Syryjczyków oraz 72,1 proc. Afgańczyków w wieku od 25 do 34 lat w Niemczech nie miało ukończonego wykształcenia zawodowego. Wynika to z danych mikrospisu (Mikrozensus), które niemieckie Ministerstwo Edukacji udostępniło na wniosek frakcji AfD i które cytowała gazeta „Welt am Sonntag”.

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Wśród młodych osób z Somalii odsetek ten wynosił 85,8 proc. Udział Niemców bez ukończonego wykształcenia zawodowego w tej samej grupie wiekowej był wyraźnie niższy i wynosił 13,9 proc. Łącznie ponad milion obcokrajowców (42,1 proc.) w tej grupie wiekowej nie miało ukończonego wykształcenia zawodowego.

AfD: Masowa imigracja nie rozwiąże braku rąk do pracy. Spór o dane

Rzecznik ds. polityki pracy frakcji AfD w Bundestagu, René Springer, uznał to za nieprawidłowość. – Nie rozwiążemy niedoboru pracowników wykwalifikowanych poprzez masową imigrację osób o niskim poziomie wykształcenia – powiedział polityk w rozmowie z „Welt am Sonntag”.

Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji, Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży poinformowała gazetę, że resort nie posiada aktualnych badań, które wyjaśniłyby „wysoki odsetek osób o obywatelstwie syryjskim lub afgańskim bez ukończonego wykształcenia zawodowego”, na który wskazuje mikrospis.

Ministerstwo powołało się jednak na badanie dotyczące migrantów, którzy przybyli do Niemiec w latach 2015–2017. Wielu z nich było w momencie przyjazdu jeszcze młodych. Należy przyjąć, że wojna, prześladowania i doświadczenia uchodźstwa często prowadziły do przerwania nauki.

Syria i Afganistan bez systemu kształcenia. „Brak kwalifikacji to nie brak umiejętności”

W Syrii i Afganistanie nie istnieje system kształcenia zawodowego porównywalny z niemieckim. Wiele zawodów rzemieślniczych, technicznych i handlowych wykonuje się tam częściowo bez odpowiedniego wykształcenia. Wskazywany w mikrospisie brak formalnych kwalifikacji nie jest zatem równoznaczny z brakiem umiejętności.

Zdaniem resortu edukacji wysoki odsetek osób bez uznanych kwalifikacji pozostaje jednak problemem. – Młodzi ludzie bez wykształcenia zawodowego są narażeni na różne ryzyka – podkreśliła rzeczniczka. W dłuższej perspektywie mają oni mniejsze szanse na dobrą pracę i odpowiedni dochód. Dlatego resort uruchomił „ofensywę kwalifikacji w kształceniu zawodowym”.

Mikrospis to największe coroczne badanie ankietowe gospodarstw domowych w ramach oficjalnej statystyki Niemiec. Badanie jest prowadzone od 1957 r. wspólnie przez Niemiecki Urząd Statystyczny w Wiesbaden oraz landowe urzędy statystyczne. Każdego roku obejmuje ono około 1 proc. populacji, która jest pytana o warunki życia w sposób reprezentatywny dla całego społeczeństwa.