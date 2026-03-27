Katamaran, zdjęcie ilustracyjne
Jak potwierdził rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, łodzie – jednostki „Friendship” i „Tigger Moth” – pływają pod polską banderą. Zaginęły one, transportując pomoc humanitarną na Kubę.
Poszukiwania dwóch zaginionych katamaranów wciąż trwają. Według doniesień kolumbijskiego dziennika „El Tiempo” na pokładzie łodzi mają znajdować się obywatele Polski, Francji, Kuby i USA. Wśród płynących miało być dziewięć osób – sześciu mężczyzn, dwie kobiety i trzyletnie dziecko.
Wcześniej agencja AFP twierdziła, że jednostki dopłynęły już na Kubę. Doniesienia te – w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera – zdementowała jednak Amerykańska Straż Przybrzeżna.
Czytaj więcej
Łódź podwodna wykorzystywana do przewożenia turystów w okolice wraku Titanica zaginęła na Atlantyku. Wszczęto akcję poszukiwawczą.
Jednostki wypłynęły 20 marca z miasta Isla Mujeres w stanie Quintana Roo w Meksyku. Choć miały dopłynąć one do Hawany 24 lub 25 marca, to nie otrzymano żadnej wiadomości ani potwierdzenia, że przybyły do celu.
W środę meksykańska marynarka wojenna informowała, że wysłała kilka jednostek, które prowadziły poszukiwania na morzu, a także z powietrza. Jak wskazano, Meksykanie byli w stałym kontakcie z agencjami żeglugowymi w Polsce, Francji, na Kubie i w USA.
Jednostkami „Friendship” i „Tigger Moth” płynęły na Kubę w ramach międzynarodowego konwoju humanitarnego Nuestra America – Kuba mierzy się bowiem z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym.
