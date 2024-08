Ostrzeżenia obowiązują dla powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, dla Gdyni i Gdańska, oraz powiatu nowodworskiego, gdzie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Reklama

Na Bałtyku sztorm

IMGW ostrzega także o spodziewanym sztormie na Bałtyku. "Dziś i jutro na Bałtyku sztorm. Będzie wiał zachodni wiatr o sile 6 do 7 w skali B, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta" - poinformował IMGW. Instytut przekazał, że wysokość fali na Bałtyku może sięgnąć ok. 2 m na zachodzie do około 3 m na Bałtyku Południowo-Wschodnim.

"Warunki do żeglowania bardzo trudne. Lepiej przeczekać te 2 dni w porcie. W strefie brzegowej zachodni, sztormowy wiatr również wygeneruje wysoką falę: na plażach nad otwartym morzem oraz na Mierzei Wiślanej może to być ok. 1,5 do 2 m. Kąpiel w takich warunkach stanowi śmiertelne zagrożenie" - podkreślono.