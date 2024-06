EURO 2024. Bezpieczeństwo „najwyższym priorytetem”

– Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest ogólnie rzecz biorąc napięta, ale służby bezpieczeństwa są optymalnie przygotowane – powiedziała szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser na konferencji prasowej z ministrem spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbertem Reulem we wtorek (04.06.2024) w Berlinie. Nie było konkretnych oznak przygotowywanych ataków, ale zagrożenie „jest ogólnie wysokie”.

Tegoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej potrwają od 14 czerwca do 14 lipca w dziesięciu niemieckich miastach: Berlinie, Kolonii, Monachium, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Dortmundzie, Lipsku, Gelsenkirchen, Stuttgarcie i Düsseldorfie. Według szefowej resortu spraw wewnętrznych na stadionach podczas meczów spodziewanych jest 2,7 miliona osób, a w strefach kibiców – łącznie do dwunastu milionów odwiedzających.

Nancy Faeser przyznała, że w obszarze terroryzmu islamistycznego obecnie największe zagrożenie stanowi oddział bojowników tzw. Państwa Islamiskiego w Afganistanie i Azji Środkowej (ISPK). Jej zdaniem wyzwania dla bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy są jednak znacznie bardziej zróżnicowane. Dotyczą między innymi przemocowych pseudokibiców oraz kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Euro 2024 — wielkie wyzwanie dla policji

Nancy Faeser zapowiedziała „wysoką obecność” policji we wszystkich miejscach z dużymi skupiskami ludzi. Turniej piłkarski będzie „wielkim wyzwaniem” dla służb interwencyjnych w całym kraju. – To nie będzie przechadzka – dodał Herbert Reul. Wszystkie dostępne siły zostaną wdrożone, władze bezpieczeństwa są „przygotowane najlepiej jak to możliwe”.