ChatGPT wskazał, że Alex ma zaburzenie w rdzeniu kręgowym, co okazało się prawidłową diagnozą.

- Prześledziłam linijka po linijce wszystko, co było w jego (notatkach z rezonansu magnetycznego) i wprowadziłam to do ChatGPT - powiedziała kobieta portalowi TODAY.com.

Zauważyła również, że czterolatek nie mógł siedzieć w siadzie skrzyżnym, co, jak powiedziała, "było dla niej ogromnym sygnałem", że "coś strukturalnego może być nie tak".

ChatGPT prawidłowo zdiagnozował chłopca

ChatGPT wskazał, że chłopiec ma zespół zakotwiczonego rdzenia, zespół neurologiczny, w którym rdzeń kręgowy jest przyczepiony do otaczających tkanek kręgosłupa.

Matka dołączyła do grupy na Facebooku dla rodzin dzieci z tym zespołem i zobaczyła historie, które przypominały losy jej syna.