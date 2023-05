Po Nowym Sączu przechadza się niedźwiedź. „Pozostać w domach"

W wtorek około godziny 7.00 rano na osiedlu Chruślice w Nowym Sączu pojawił się niedźwiedź. Zwierzę widziano na ulicy Leśnej i Chruślickiej.

Reklama

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdził, że w mieście faktycznie widziane było zwierzę. Polityk zaapelował do mieszkańców o ostrożność. „Sytuacja rzeczywiście poważna, wdrażamy stosowne procedury, proszę mieszkańców o zachowanie ostrożności” – napisał Handzel. „Proszę by osoby, szczególnie mieszkańcy osiedla Chruślice, którzy nie muszą opuszczać domów, pozostali w domach do wyjaśnienia sytuacji” – dodał.

Do wpisu opublikowanego przez prezydenta Nowego Sącza dołączono zdjęcie niedźwiedzia, który przechadza się po osiedlowych uliczkach.