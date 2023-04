Gniezno: Znaleziono martwego łabędzia. Miał w żołądku trzy kilogramy pieczywa

Jak przypomniała w swoim wpisie fundacja, jest wiosna, w związku z czym ptaki nie potrzebują dokarmiania, gdyż są w stanie same zapewnić sobie pokarm. „Ludzie jednak je rozleniwiają. I oduczają instynktownego poszukiwania jedzenia. W imię czego? Chęci bliskiego kontaktu z dzikim zwierzęciem?” – zaznaczyli aktywiści.

„Przez ludzką bezmyślność ta samica nie wróci do gniazda. Przez brak wyobraźni tegoroczny lęg nie przetrwa. Nie przy jednym rodzicu. Bo jeśli ma do wyboru: walczyć o lęg czy walczyć o swoje życie – wybierze w końcu to drugie” - czytamy. „Błagamy. Nie karmcie ptactwa wodnego pieczywem. Łabędzie na Łazienkach mają piękny teren to rozrodu. Ale rok w rok przytrafiają im się same dramaty. Teraz to martwy rodzic. A to prawdziwa tragedia. Czy nie można inaczej? Nie można wspierać tych pięknych ptaków nie ingerując w ich życie? Żegnaj ptaku. Przykro nam, że ucierpiałeś Ty a teraz ucierpi Twoja rodzina” – dodano.