- To, co zaproponujemy parlamentowi, to utrzymanie jeszcze przez kilka miesięcy, aż do lata, możliwości korzystania z niego - powiedział Gabriel Attal dziennikarzom po posiedzeniu gabinetu, zapytany o stan wyjątkowy i korzystanie z przepustki zdrowotnej, aby uzyskać dostęp do miejsc takich jak restauracje, bary i kina.

Utrzymanie stanu wyjątkowego oznaczałoby, że rząd zachowałby prawo do przedłużenia lub przywrócenia obostrzeń.

We wtorek Francja stała się siódmym państwem na świecie, gdzie odnotowano ponad siedem milionów przypadków zakażeń koronawirusem. Z najnowszego raportu wynika, że przybyło w ciągu doby ponad 6000 nowych przypadków.