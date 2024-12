Według mnie obecny układ jest bardzo trudny do sterowania – duża ilość urzędników, pracowników. Gdyby ich było mniej lepiej wykonywaliby swoją pracę Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa

Michał Kołodziejczak sugeruje potrzebę zwolnienia 1/3 urzędników Ministerstwa Rolnictwa

Następnie Kołodziejczak stwierdził, że „w polskiej administracji”, co widać na przykładzie Ministerstwa Rolnictwa, pracuje zbyt dużo osób. - W Ministerstwie Rolnictwa na tę chwilę pracuje 920 osób. Według mnie 1/3 za dużo – ocenił.



Kołodziejczak zwrócił przy tym uwagę na przykład Argentyny, gdzie libertariański prezydent Javier Milei „zlikwidował 13 ministerstw i zwolnił 30 tysięcy urzędników”. - Inflacja w ciągu roku z 25 proc. spadła do 2,5 proc. - dodał.



Na uwagę, że po takich słowach „nikt go w Ministerstwie Rolnictwa nie będzie witać kwiatami”, Kołodziejczak odparł, że „nikt nie musi go kwiatami witać”. - W Ministerstwie mam kwiaty na balkonie, które tam hoduje - dodał.



- Zgłaszam na bieżąco moje uwagi, jeśli chodzi o kadry, zarządzanie kadrami, to co stwarza problemy. Według mnie obecny układ jest bardzo trudny do sterowania – duża ilość urzędników, pracowników. Gdyby ich było mniej lepiej wykonywaliby swoją pracę, nie dublowaliby swojej pracy – tłumaczył Kołodziejczak.