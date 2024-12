Wojciech Wandzel: Sankcja kredytu darmowego – czy narracja parakancelarii jest zasadna?

Kredytowanie kosztów kredytu jest pożyteczne dla osób, które nie mogą sfinansować prowizji za udzielenie kredytu ze środków własnych. Z samej istoty kredytu wynika, że kredytobiorcami są osoby będące w niedoborze kapitału. W takim przypadku możliwość skredytowania kosztów prowizji stanowi dla nich jedyną możliwość uzyskania kredytu na określonych warunkach. Korzystają oni więc z tej części kredytu i są jej beneficjentami. Powyższego nie zmienia fakt, że po udzieleniu kredytu kwotę tę kredytobiorca uiszcza na rzecz banku w związku z przysługującym bankowi roszczeniem o zapłatę prowizji. Umożliwienie wciągnięcia kosztu prowizji w ciężar kapitału kredytu zwiększa więc dostępność kredytowania dla osób, które nie mogłyby sobie pozwolić na zapłatę prowizji za udzielenie kredytu „z góry”.

Kredytowanie kosztów kredytu porównać można do udzielenia kredytu konsolidującego inne zobowiązania kredytobiorcy. Zobowiązaniem tym jest zapłata prowizji za udzielenie samego kredytu, albo też innego związanego z nim kosztu. Nie ma przy tym znaczenia, że kredytodawca i osoba, na rzecz której uiszczane jest to zobowiązanie, to ten sam podmiot. Podobnie jak w przypadku kwoty kredytu przeznaczonej na sfinansowanie prowizji, kwota konsolidacji przeznaczona jest na zapłatę zobowiązania kredytodawcy względem innego podmiotu. Kredytobiorca nie otrzymuje tej kwoty „do ręki”, lecz jest ona od razu przelewana na rachunek bankowy wierzyciela w celu zaspokojenia zobowiązania. Nie ma jednak wątpliwości, że mimo to kwota ta jest kredytobiorcy wypłacona, a tym samym może podlegać oprocentowaniu.

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy kredyt jest udzielony na sfinansowanie zapłaty ceny zakupu towaru od osoby trzeciej. Również wtedy kredytobiorca nie otrzymuje kwoty kredytu „do ręki”, lecz jest ona przekazana bezpośrednio na rachunek sprzedawcy. Oczywiste jest jednak, że jest kredytobiorcy udostępniona i wykorzystana przez niego, a przez to można od niej pobierać odsetki umowne.

Można finalnie podnieść argument logiczny przemawiający za dopuszczalnością pobierania odsetek od części kredytu przeznaczonej na sfinansowanie kosztu jego udzielenia. Nic nie stałoby przecież na przeszkodzie, aby kredytobiorca i kredytodawca zawarli dwie umowy kredytu, z których jedna obejmowałaby kwotę udostępnioną na cele konsumpcyjne, a druga kwotę udostępnioną celem zapłaty prowizji za udzielenie pierwszego kredytu.

Orzecznictwo sądów polskich oraz TSUE

Takie ukształtowanie umowy kredytu konsumenckiego znalazło również aprobatę sądów powszechnych, które w dziesiątkach wyroków dopuściły możliwość pobierania oprocentowania od części kredytu przeznaczonej na sfinansowanie kosztu jego udzielenia. Wciąż czekamy na orzeczenia SN odnoszące się wprost do tej kwestii.

Do Sądu Najwyższego trafiło już pytanie prawne zadane przez jeden z sądów powszechnych dotyczące dopuszczalności kredytowania kosztów kredytu. Z biegiem czasu do Sądu Najwyższego wpływać będą również skargi kasacyjne składane w sprawach dotyczących sankcji kredytu darmowego, w których podnoszono kwestię dopuszczalności pobierania odsetek umownych od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie kosztu jego udzielenia.