Czas przełamać negatywny stereotyp pokolenia Z

Tę odmienność widać np. w podejściu do elastyczności pracy, której oczekują ponad dwie trzecie przedstawicieli generacji Z. Najczęściej zależy im na elastycznych godzinach pracy, na możliwości wyboru dni pracy lub rozpoczęcia pracy w określonych przedziałach godzinowych. Jak podkreśla Grzegorz Święch, współzałożyciel fundacji OFF school, większa swoboda i możliwość elastycznego planowania tygodnia pracy jest szczególnie ważna dla zetek, które częściej zawierają umowy z kilkoma pracodawcami lub zleceniodawcami naraz.

Tymczasem dla starszych pokoleń elastyczność to głównie możliwość pracy hybrydowej (która dla wielu zetek jest czymś naturalnym) lub określonych przedziałów godzinowych. Pracę w dowolnych godzinach oferuje jedynie 3 proc. badanych firm.

Spore różnice są też widoczne w podejściu do nadgodzin, z którymi spotkało się w pracy 41 proc. zetek. Dla ponad 80 proc. młodych ludzi odmowa pracy po godzinach to dowód na to, że priorytetem pracownika jest work-life balance, czyli równowaga między pracą a życiem prywatnym. Tę opinię podziela 58 proc. pracodawców ze starszych pokoleń, ale co piąty uważa, że odmowa pracy w nadgodzinach jest jednoznaczna z niezrozumieniem potrzeb firmy, a 12 proc. łączy ją z brakiem zaangażowania. Ich opinię podziela tylko 3 proc. pokolenia Z, któremu jednak pracodawcy ze starszych pokoleń dość często (aż 44 proc.) przypisują brak zaangażowania.

Na liście niezrozumiałych dla nich postaw i zachowań młodych ludzi jest m.in „nadmierne” korzystanie przez zetki z mediów społecznościowych w pracy (46 proc.), a także brak lojalności wobec firmy, brak umiejętności organizacji czasu pracy, oczekiwanie szybkiego awansu i brak uznania dla osób na wyższym stanowisku. Z kolei zetki najczęściej wytykają starszym współpracownikom protekcjonalne traktowanie młodych pracowników jak dzieci, brak otwartości na zmiany, wywyższane się, a także nadmierne przepracowywanie się.

Jednak obie strony dostrzegają też wzajemnie swoje atuty, które mogą być bazą do dobrej współpracy. Wśród zalet pracowników ze starszych pokoleń zetki wskazują np. większe doświadczenie i praktyczną wiedzę, umiejętność „załatwiania” różnych rzeczy i ratowania sytuacji. Z kolei starsi cenią kreatywność młodych ludzi, ich otwartość na różnorodność i ekologię oraz na feedback.

Jak podkreśla Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza Hays Poland, podstawą skutecznych, międzypokoleniowych zespołów jest otwarta postawa – obie strony powinny uświadomić sobie potencjalne uprzedzenia, które mogą utrudniać im budowanie partnerskich relacji. – Niezbędna jest także elastyczność, umiejętność wypracowywania kompromisów oraz wiara w dobre intencje i umiejętności drugiej osoby – zaznacza Agnieszka Kolenda.