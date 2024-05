Przeciętnie nie pracuje 756 osób na 1000 — takie dane podał GUS, uwzględniając przy tym osoby w wieku 15-89 lat. Urząd opisuje sytuację w pierwszym kwartale tego roku. W przypadku pań więcej jest tych, które nie pracują, niż tych aktywnych zawodowo. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od półtora roku. Na 1000 pracujących przypada o jedną więcej tych, które nie pracują. Dla mężczyzn proporcje są inne: na 1000 pracujących panów przypadło 565 niepracujących.

Różnica wynika z kilku przyczyn. Zwykle dziewczyny uczą się dłużej niż chłopcy, więcej młodych kobiet ma też wyższe wykształcenie w porównaniu do mężczyzn (w 2022 r. prawie dwa razy więcej kobiet skończyło studia wyższe w porównaniu do mężczyzn). Kobiety częściej niż mężczyźni przerywają pracę po to, by zajmować się dziećmi, o pięć lat wcześniej mogą przechodzić na emeryturę i żyją średnio o 7 – 8 lat dłużej niż mężczyźni. Te prawidłowości widoczne są w innych danych o sytuacji na rynku pracy w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Ilu pracuje mężczyzn, a ile kobiet?

Przy aktywności zawodowej mężczyzn, wynoszącej prawie 66 proc., aktywność pań to niespełna 52 proc. Pracuje ponad 9,3 mln mężczyzn i niespełna 7,9 mln kobiet. Biernych zawodowo jest niespełna 5 mln panów i ponad 7,6 mln pań.

Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn to prawie 64 proc., a kobiet 50. Są to niższe wskaźniki niż kwartał wcześniej i rok wcześniej. Nieznacznie wyższa jest stopa bezrobocia. Dla kobiet to 3,4 proc., dla mężczyzn 3 proc.