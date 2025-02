Estera Flieger: Czego w sprawie Ukrainy nie mówi premier Donald Tusk

Badania opinii publicznej pokazują, że Polacy nie zgadzają się na wysłanie wojska do Ukrainy. Choć do tej pory byli pytani raczej o udział w wojnie, a nie stanowiącą gwarancję pokoju obecność wojskową, trudno się spodziewać, że w tym drugim przypadku odpowiedź byłaby inna. Jeśli Donald Tusk chce nam powiedzieć, że nie bierze tego pod uwagę, to znów mija się z prawdą.

Polska w kryzysie przywództwa

„W Polsce mamy niestety kryzys przywództwa – to być może problem całego regionu transatlantyckiego. Decydentami rządzą sondaże, podążają za nimi bezkrytycznie. Tymczasem lider to ktoś, kto prowadzi za sobą. Ponadto znajdujemy się w gorącej fazie kampanii wyborczej, wydarzenia w Ukrainie mało kogo z rywali do Pałacu Prezydenckiego interesują, ewentualnie pod kątem własnych szans na zwycięstwo. To nie jest – ujmując rzecz oględnie – sytuacja optymalna” – mówił „Rzeczpospolitej” Bartosz Cichocki, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Były ambasador w Ukrainie: Komuś może zależeć na tym, byśmy uwiarygodnili układ między mocarstwami Ukraińskie elity za pewnik przyjmują zawieszenie broni w połowie roku. Czy jednak Polska powinna żyrować układ korzystny dla mocarstw, bo zdejmujący im z barków jeden kłopot, ale już nie tak korzystny dla państw średnich i małych? Powinniśmy być gotowi na wywrócenie stolika, jeśli rozmowy pójdą za daleko – mówi „Rzeczpospolitej” Bartosz Cichocki, były ambasador RP w Kijowie.

Dyplomacie nie wypada, natomiast publicystka może pozwolić sobie na więcej: Donald Tusk zaprezentował skarlały model przywództwa. Rację ma Jacek Nizinkiewicz, pisząc, że każdy inny polityk na jego miejscu podjąłby taką samą decyzję – kolejni reprezentanci obozu PiS zabierający głos w dyskusji zarzucają premierowi brak sprawczości, jednocześnie nie wyjaśniając, co zrobiliby inaczej. Michał Szułdrzyński uważa z kolei, że sytuacja Francji czy wielkiej Brytanii jest dalece bardziej komfortowa niż Polski, co uzasadnia stanowisko zajęte przez Donalda Tuska. Ale ja nie mam zamiaru dziś rozgrzeszać Donalda Tuska. Dlaczego?

Donald Tusk nie mówi, że jesteśmy „silni, zwarci i gotowi”

Na początku się zastanawiałam, jaką propozycję właściwie odrzucił premier. Czy Polska została poproszona o włączenie się do wojny? A jeśli to było pytanie o to, na co jest dziś gotowa? Jędrzej Bielecki przypomina przecież, że Donald Trump „rozesłał do aliantów zapytanie, w jaki sposób zapewnić gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jeśli Waszyngton zobaczy odpowiedź z Warszawy i innych – poza Londynem, Paryżem czy Sztokholmem – stolic europejskich, może uznać, że nie warto włączać Europy do rokowań z Putinem”.