Prezydent Brazylii i kandydat w wyborach prezydenckich Luiz Inacio Lula da Silva (w środku) macha brazylijską flagą podczas wiecu wyborczego w Porto Alegre w Brazylii, 19 października 2026 r.
Kradzieże telefonów w Brazylii plasują się na czwartym miejscu wśród największych obaw w kwestii bezpieczeństwa – wynika z badania przeprowadzonego w marcu 2026 roku, przytaczanego przez Reutersa. Wyprzedzają pod tym względem m.in. obawy przed przypadkowym postrzeleniem czy włamaniem do domu.
Nie dziwi więc, że temat ulicznych kradzieży telefonów, których w 2025 roku odnotowano ok. 830 tys., stał się jednym z największych tematów brazylijskiej kampanii wyborczej.
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W przyszłą niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Jak donosi Reuters, urzędujący prezydent Luiz Inacio Lula da Silva oraz jego prawicowy rywal Flavio Bolsonaro prześcigają się więc w deklaracjach na temat własnej bezwzględności w rozwiązywaniu tego problemu.
I tak, Bolsonaro w kampanii wyborczej proponował wprowadzenie kary do 8 lat pozbawienia wolności dla osób dopuszczających się kradzieży telefonów komórkowych.
– Złodzieje telefonów trafią do więzień – zapowiedział cytowany przez Reutersa Bolsonaro przed pierwszą turą wyborów.
Tymczasem prezydent da Silva podpisał ustawę, umożliwiającą osadzenie takiego złodzieja w więzieniu na okres do lat 10.
– Moje działania wymierzone są jedynie w złodzieja oraz sklep, który skupuje i sprzedaje skradzione telefony. Nie mam zamiaru dopuszczać karania niewinnej osoby, która kupiła taki telefon z konieczności – stwierdził prezydent, cytowany przez Reutersa.
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Uruchomiona została ponadto specjalna platforma internetowa, na której można rejestrować skradzione telefony i zgłaszać kradzieże.
Kwestia kradzieży telefonów na brazylijskich ulicach nabrała dodatkowego rozgłosu za sprawą historii Tabaty Lenk, twórczyni treści internetowych, okradzionej we własnym samochodzie. Jak opisuje Reuters, Lenk została akurat tego dnia zwolniona z pracy. Gdy siedziała w samochodzie, stojącym w korku na jednej z ulic Sao Paulo, do pojazdu zbliżyły się na motocyklu dwie osoby, które następnie wybiły szybę i ukradły leżący na desce rozdzielczej nowy telefon.
Zarejestrowane przez kamerę samochodową nagranie błyskawicznie obiegło sieć.
– Nikt nie powinien obawiać się wyjścia z domu, spaceru po ulicy czy korzystania z własnego telefonu komórkowego – powiedziała Lenk, cytowana przez Reutersa. – Dlatego tak ważne jest wybieranie polityków zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa publicznego – dodała.
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Jak potem informowała kobieta, złodzieje za pomocą jej telefonu ukradli z konta w banku kwotę 2 tys. reali.
– Bycie ofiarą kradzieży telefonu komórkowego jest straszne, ale uświadomienie sobie, że ktoś naruszył twoją prywatność i zdołał ukraść pieniądze z twojego konta to coś naprawdę okropnego – przyznała Lenk.
Brazylia jest jednym z najbardziej „cyfrowych” krajów świata. Jak pisze Reuters, media społecznościowe i płatności elektroniczne dominują, a telefon stał się niezbędnym elementem codzienności.
– Znacznie częściej zdarza się ludziom słyszeć o kradzieży telefonu komórkowego (lub samemu mieć z nią do czynienia) niż o kradzieży samochodu, zabójstwie czy porwaniu – stwierdziła Natasha Bachini Pereira, badaczka z Centrum Badań nad Przemocą przy Uniwersytecie w São Paulo, cytowana przez Reutersa.
Ponieważ zaś telefony komórkowe pozostają drogim towarem, temat ich kradzieży wraca regularnie. W 2025 roku doszło do ok. 830 tys. przypadków kradzieży, z czego ok. 268 tys. w samym Sao Paulo – najludniejszym regionie kraju. Ze zjawiskiem „w najostrzejszy możliwy sposób”, jak stwierdził komendant Rodolfo Latif Sebba, walczy lokalna policja.
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