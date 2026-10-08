Do zdarzenia doszło we wtorek 6 października tuż przed godz. 22 przy ul. Daniłowskiego. Strażnicy z V Oddziału Terenowego zostali wezwani do grupy mężczyzn, którzy mieli spożywać alkohol, hałasować i zaczepiać przechodniów.
Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę biegnącego z nożem w ręku. Ruszyli za nim.
Mężczyzna dobiegł do trzech osób stojących przed blokiem i zamachnął się nożem na jednego z nich. Wtedy interweniowali strażnicy miejscy.
36-latek został obezwładniony. Funkcjonariusze zabezpieczyli również nóż, który napastnik odrzucił podczas interwencji.
Zaatakowany mężczyzna zdołał uniknąć ciosu i nie odniósł obrażeń. Według straży miejskiej w zdarzeniu nie ucierpiała też żadna inna osoba.
Po obezwładnieniu napastnika strażnicy sprawdzili stan osób znajdujących się na miejscu. Następnie przekazali 36-latka policjantom.
Mężczyzna został zatrzymany. Dalsze czynności w sprawie prowadzi policja.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas