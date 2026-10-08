Do zdarzenia doszło we wtorek 6 października tuż przed godz. 22 przy ul. Daniłowskiego. Strażnicy z V Oddziału Terenowego zostali wezwani do grupy mężczyzn, którzy mieli spożywać alkohol, hałasować i zaczepiać przechodniów.

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Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę biegnącego z nożem w ręku. Ruszyli za nim.

Atak nożem na Bielanach. Strażnicy ruszyli za 36-latkiem

Mężczyzna dobiegł do trzech osób stojących przed blokiem i zamachnął się nożem na jednego z nich. Wtedy interweniowali strażnicy miejscy.

36-latek został obezwładniony. Funkcjonariusze zabezpieczyli również nóż, który napastnik odrzucił podczas interwencji.

Zaatakowany mężczyzna zdołał uniknąć ciosu i nie odniósł obrażeń. Według straży miejskiej w zdarzeniu nie ucierpiała też żadna inna osoba.

36-latek zatrzymany. Sprawą zajęła się policja

Po obezwładnieniu napastnika strażnicy sprawdzili stan osób znajdujących się na miejscu. Następnie przekazali 36-latka policjantom.

Mężczyzna został zatrzymany. Dalsze czynności w sprawie prowadzi policja.