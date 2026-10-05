Christina Egelund poinformowała o ogromnym wycieku danych
Według duńskich mediów wyciek mógł być największym tego typu incydentem w historii istnienia rejestru CPR.
O „bardzo poważnym” incydencie mówi minister ds. cyfryzacji Christina Egelund. Do obywateli zaapelowała o „zachowanie czujności teraz i w przyszłości”.
Z komunikatu duńskiego resortu cyfryzacji wynika, że „nieupoważnione osoby” wykorzystały dostęp do wyszukiwania informacji w systemie CPR, jaki zgodnie z prawem posiadała duńska firma. Gdy sprawa wyszła na jaw, dostęp zablokowano, a sprawa jest przedmiotem dochodzenia policji oraz postępowania Duńskiego Nadzoru Danych Osobowych. O incydencie poinformowano również parlamentarną komisję do spraw cyfrowych.
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Egelund przyznała, że na razie nie wiadomo, jakie w praktyce będą skutki wycieku danych. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Aarhus, prof. Jens Myrup Pedersen ocenił, że jeśli dane z rejestru CPR zostały skradzione, mogą zostać wykorzystane do ataków phishingowych. Obywatele mogą otrzymać e-maile i SMS-y wyglądające, jakby pochodziły od władz, w celu wyłudzenia pieniędzy czy kolejnych danych.
Duńscy dziennikarze zastanawiają się, czy wobec wycieku konieczne będzie nadanie obywatelom nowych numerów personalnych.
Rejestr CPR obejmuje dane ok. 11 mln obywateli, żyjących i zmarłych, a także rezydentów i Duńczyków, którzy przeprowadzili się za granicę. Danię zamieszkuje ponad 6 mln osób.
Do wycieku dochodzi w czasie, gdy zachodnie wywiady ostrzegają, iż państwa wspierające Ukrainę broniącą się przed Rosją mogą być celem działań hybrydowych prowadzonych przez Kreml. Do działań takich należą m.in. cyberataki.
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