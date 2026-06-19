Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt poinformowały jednak, że po kilku dniach od policyjnej akcji część kotów padła z powodu skrajnie złych warunków, w jakich były przetrzymywane. Nie ujawniono dokładnej liczby zwierząt, które nie przeżyły.

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Porwane koty czekają na właścicieli

Jak informuje AP News, od momentu przeprowadzenia operacji weterynarze i wolontariusze nieprzerwanie opiekują się uratowanymi kotami w tymczasowym schronisku utworzonym w ośrodku prowadzonym przez Wydział Kryminalny Policji w Ho Chi Minh City.

– Osoby, które straciły swoje koty, mogą zgłaszać się na komisariat policji w celu identyfikacji zwierząt oraz wsparcia prowadzonego śledztwa – powiedział funkcjonariusz Nguyen The Bao w rozmowie z państwowym dziennikiem „Tuoi Tre”.

Jak podkreślił Karanvir Kukreja, prowadzący kampanię przeciwko spożywaniu psiego i kociego mięsa w międzynarodowej organizacji Humane World for Animals, akcja ta jest sygnałem pokazującym skalę problemu.

– To przypomnienie ogromnej skali handlu kocim mięsem w Wietnamie – powiedział.

Lokalne media informują, że policyjne śledztwo dotyczące serii kradzieży zwierząt domowych w Ho Chi Minh City doprowadziło do zatrzymania dziewięciu osób.

Podczas akcji funkcjonariusze przeprowadzili nalot na jedno z podwórek, gdzie odkryli 45 klatek z około 400 żywymi kotami. Znaleziono również cztery styropianowe pojemniki wypełnione lodem, w których znajdowało się około 80 martwych kotów. W innym miejscu policja zabezpieczyła dodatkowo około 20 żywych zwierząt.

Według ustaleń śledczych kilogram kociego mięsa sprzedawano za około 70 tys. dongów wietnamskich, czyli około 2,70 dol..

Jak podają media, była to jedna z największych interwencji związanych z dobrostanem kotów w Wietnamie w ostatnich latach.

W Wietnamie jedzenie kotów jest legalne

Policja poinformowała, że zatrzymani przyznali się do łapania i gromadzenia kotów przez ostatnie trzy lata.

– Smutna prawda jest taka, że każdego miesiąca w całym kraju tysiące kotów są kradzione, przemycane i zabijane na mięso – powiedziała Phuong Pham, dyrektor krajowa Humane.

Wśród uratowanych zwierząt znajdowały się także ciężarne kotki. W efekcie w tym tygodniu w policyjnym ośrodku przyszły na świat kocięta.

Spożywanie mięsa psów i kotów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy muszą jednak posiadać dokumenty potwierdzające pochodzenie zwierząt. Niektóre miasta, takie jak Hoi An w środkowym Wietnamie, współpracują z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, aby ograniczyć ten proceder.

Po wprowadzeniu w Korei Południowej zakazu spożywania psiego mięsa w 2024 r. wietnamscy urzędnicy zapowiedzieli zmiany w przepisach, które mają lepiej chronić zwierzęta domowe oraz prawa ich właścicieli.