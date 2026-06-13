Jak napisano w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż na Podkarpaciu ujawniono „znaczne ilości przedmiotów stanowiących odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe oraz szkiełka mikroskopowe”. Przedmioty te zostały odnalezione podczas wykonywania prac ziemnych na terenie posesji. „Wśród ujawnionych odpadów znajdował się również płód ludzki oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie we wczesnej fazie rozwoju lub ich fragmenty” – podała prokuratura. Dodała, że obecnie zidentyfikowano 32 takie fragmenty.

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Makabryczne znalezisko w Lutoryżu. Zatrzymana patomorfolog

Dodano, że obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej Magdaleny H., mieszkanki Rzeszowa, wykonującej zawód lekarza patomorfologa. Kobietę zatrzymano w piątek 12 czerwca, a postępowanie prowadzone jest w kierunku czynów z art. 262 Kodeksu karnego (zbezczeszczenie zwłok) oraz art. 183 par. 5a Kodeksu karnego (porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania). Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności, odpowiednio do 2 i do 12 lat.

Działania służb na posesji w Lutoryżu Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Decyzja o ewentualnym zastosowaniu środków zapobiegawczych w stosunku do podejrzanej miała zapaść po przesłuchaniu – informował Krzysztof Ciechanowski, rzecznik rzeszowskiej prokuratury.

Jak ustaliło Radio ZET, przed zaplanowanym przesłuchaniem zatrzymanej w charakterze podejrzanej, kobieta zgłosiła, że źle się czuje i została przewieziona do szpitala. Przesłuchanie zostało więc przełożone, ale – jak podaje TVN24 – kobieta opuściła już szpital; i została przewieziona do prokuratury.

57-letnia Magdalena H., lekarz patomorfolog, w przeszłości pracowała w rzeszowskim szpitalu oraz prowadziła prywatną praktykę lekarską.