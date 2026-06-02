Informacje o pożarze w izbie przyjęć kliniki nefrologii przekazał rzecznik prasowy USK nr 2 na szczecińskich Pomorzanach Mateusz Iżakowski. Podkreślił on, że ogień został ugaszony przez pracowników szpitala, przed przybyciem strażaków. Zniszczone zostało tylko jedno pomieszczenie.

Po pożarze w izbie przyjęć szpitala w Szczecinie pomieszczenia trzeba będzie wietrzyć przez 12 godzin

– W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Nie było także konieczności ewakuacji pacjentów ani personelu – poinformował Iżakowski. – Strażacy nakazali wietrzenie oraz dozorowanie pomieszczeń izby przyjęć przez około 12 godzin – dodał.

Pożar w szpitalu w Szczecinie. Pacjent rozpalił ognisko

W rozmowie z PAP Iżakowski wyjaśnił, że do pożaru nie doszło przypadkowo, np. przez niedopałek papierosa. – Pacjent przebywający w izolatce rozpalił ognisko, ponieważ chciał opuścić to pomieszczenie – powiedział rzecznik szpitala.

Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną i policję. Co najmniej do godz. 17 izba przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych została wyłączona z użytkowania.

– Konieczne jest przeprowadzenie prac porządkowych, w tym mycie ścian, oraz przywrócenie właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego – wyjaśnił Iżakowski.