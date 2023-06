Czworo dzieci i dwoje dorosłych rannych w ataku nożownika we Francji

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w pobliżu jeziora w mieście Annecy. Mężczyzna przeszedł obok dorosłych w parku i zaatakował nożem bardzo małe dzieci, w tym jedno dziecko w wózku.

Napastnika ścigali funkcjonariusze policji, ale zanim doszło do zatrzymania, ranił nożem dorosłego mężczyznę w innej części parku.

Obywatel Syrii ze statusem uchodźcy w Szwecji

Francuska premier, Élisabeth Borne, powiedziała, że podejrzany był Syryjczykiem, któremu przyznano status uchodźcy w Szwecji. Policja opisała go jako osobę w wieku około 30 lat. Starał się o azyl we Francji, ale jego wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ miał już taki status w innym państwie. Ponieważ posiadał status uchodźcy UE, mógł legalnie podróżować do Francji.

Źródła w policji przekazały "Le Monde", że mężczyzna w swoim francuskim wniosku o azyl zadeklarował, że jest syryjskim chrześcijaninem. Francuskie media donoszą, że w momencie aresztowania miał na szyi chrześcijański krzyżyk.

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na Twitterze, że był to akt "absolutnego tchórzostwa".