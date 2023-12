Wegańskie jogurty, lody i sery nowej kazeiny z Francji

Najpierw zbierają inspiracje, które następnie przelewają na papier. Robią to tylko po to, aby już za chwilę biżuteryjne szkice zamienić w prawdziwe dzieła sztuki. Naturalne diamenty, ponadczasowe, lecz nie zawsze oczywiste wzornictwo oraz szlachetne rzemiosło to wspólne mianowniki biżuterii damskiej od ACLARI Diamonds. Projektanci z tej polskiej marki jubilerskiej są artystami i rzemieślnikami. Od przeszło 12 lat w to, co robią, wkładają całe serce. Jak sami podkreślają – każdy diament potrzebuje wyjątkowej oprawy.