Ogień i dym widoczne po amerykańskim uderzeniu na cel w Iranie. Materiał udostępniony przez dowództwo USA
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 czerwca:
Niepewny pozostaje los kruchego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Islamską Republiką Iranu. Amerykańskie wojsko podało, że przeprowadziło kolejne ataki na cele w Iranie. Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że uderzenia zostały wykonane na polecenie naczelnego dowódcy, czyli prezydenta Donalda Trumpa.
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„Po wczorajszych amerykańskich uderzeniach, stanowiących odpowiedź na irański atak na statek M/V Ever Lovely, Iran dostał szansę na uszanowanie porozumienia o zawieszeniu broni, jednak postanowił z niej nie skorzystać, gdy jego siły przeprowadziły za pomocą drona atak na M/T Kiku” – głosi amerykański komunikat.
„Jednostka płynąca pod banderą Panamy znajdowała się w pobliżu cieśniny Ormuz i transportowała ponad dwa miliony baryłek ropy naftowej. Siły CENTCOM przeprowadziły uderzenia w bezpośredniej odpowiedzi na trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej” – czytamy.
Amerykanie podali, że uderzyli w irańską wojskową infrastrukturę rozpoznawczą, systemy łączności, obiekty obrony powietrznej, magazyny dronów oraz obiekty związane ze stawianiem min. W komunikacie oświadczono, że tranzyt statków przez cieśninę Ormuz trwa.
Prezydent USA Donald Trump
Do ataku na Iran odniósł się na należącej do niego platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. „Samoloty Stanów Zjednoczonych właśnie uderzyły w irańskie magazyny pocisków i dronów, a także nabrzeżne stanowiska radarowe” – napisał, dodając, że atak przeprowadzono w odwecie za „kolejne złamanie porozumienia o zawieszeniu broni”.
„Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie zachować powściągliwości i zostaniemy zmuszeni do militarnego dokończenia zadania, które rozpoczęliśmy z dużym powodzeniem. Jeśli do tego dojdzie, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć!” – zagroził.
Niedługo po tym, jak amerykański przywódca opublikował tę wiadomość, Iran wystrzelił pociski rakietowe i drony przeciw amerykańskim obiektom wojskowym w Kuwejcie i Bahrajnie. Strona irańska podała, że uderzenie zostało przeprowadzone w odpowiedzi na atak ze strony USA. Siły zbrojne Kuwejtu informowały, że systemy obrony powietrznej odpowiadają na „wrogie” ataki rakietowe i dronowe, zaś w Bahrajnie rozbrzmiały syreny, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju.
Przedstawiciel USA powiedział agencji Reutera, że nie było ofiar w ludziach.
Powołując się na rosyjskie serwisy społecznościowe, ukraińskie media podały, że w nocy drony sił zbrojnych Ukrainy zaatakowały rafinerię w Sławiańsku (Kraj Krasnodarski) w południowo-zachodniej Rosji. Według doniesień, na miejscu doszło do pożaru.
Rosyjskie źródła potwierdziły, że doszło do ataku. Według nich, ogień wybuchł w wyniku uderzenia szczątków bezzałogowca. Władze Kraju Krasnodarskiego nie podały skali zniszczeń. Gubernator Wieniamin Kondratjew potwierdził, że w rafinerii doszło do pożaru. Przekazał, że w wyniku ukraińskiego ataku uszkodzona została linia energetyczna, gazociąg oraz kilka domów prywatnych. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna – poinformował.
Z kolei gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew przekazał, że trasy wyjazdowe z Jarosławia były przez godzinę zablokowane z powodu ataku dronów. W mieście znajduje się rafineria ropy naftowej, która już wcześniej była atakowana przez Ukraińców.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 213 ukraińskich dronów różnych typów.
Do ataku odniósł się też prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podał w mediach społecznościowych, że w nocy ukraińskie „sankcje dalekiego zasięgu” dosięgnęły dwóch rafinerii w Rosji – w Sławiańsku („ok. 300 km od linii frontu”) oraz w Jarosławiu („ok. 700 km od granicy” Rosji i Ukrainy).
„Kontynuujemy działania, które osłabiają zdolność Rosji do prowadzenia tej wojny” – stwierdził Zełenski, dodając, że ataki na cele w głębi Rosji powodują ograniczenie zasobów na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej.
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W nocy czasu polskiego zakończyła się faza grupowa Mistrzostw Świata 2026, rozgrywanych w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ostatnie spotkania rozegrano w grupach J, K i L. Mistrzowie świata, Argentyńczycy, wygrali swój trzeci mecz na turnieju, tym razem z Jordanią, a Lionel Messi dzięki bramce z rzutu wolnego umocnił się na pozycji lidera najlepszych strzelców w historii mundialu. Drugi mecz w tej grupie zakończył się remisem Austrii i Algierii, który dawał awans obu tym drużynom i eliminował z turnieju Iran.
W grupie K o pierwsze miejsce walczyły Kolumbia i Portugalia – mecz zakończył się bezbramkowym remisem i to drużyna z Ameryki Południowej awansowała do 1/16 MŚ jako lider grupy. Do dalszej fazy przeszła też reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga, która wygrała z Uzbekistanem 3:1.
W grupie L Anglia do przerwy bezbramkowo remisowała z Panamą, ale w drugiej części meczu bramki zdobyli Jude Bellingham i Harry Kane i Anglicy zapewnili sobie pierwsze miejsce. O drugą pozycję w grupie walczyły Chorwacja i Ghana. Decydującą bramkę zdobył w 83. minucie Nikola Vlašić, a Chorwaci wygrali 2:1.
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