Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 23 na 24 czerwca:

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Donald Trump zarzuca senatorom USA, że wspierają Iran

Po przegłosowaniu przez Senat (m.in. dzięki głosom czterech senatorów Partii Republikańskiej) rezolucji nakazującej Donaldowi Trumpowi zakończenie wojny z Iranem, prezydent USA nie krył rozczarowania tą decyzją.

Komentując w serwisie Truth Social wynik głosowania Trump nazwał senatorów Partii Republikańskiej głosujących za rezolucją „przegrywami” (ang. losers). „Więc mam Iran na »linach«, gotowy, by upaść, skłonny dać nam praktycznie wszystko, po raz pierwszy od dekad, okazujący ogromny szacunek Stanom Zjednoczonym i ich prezydentowi, MNIE, a amerykański Senat organizuje (...) pozbawione znaczenia głosowanie ws. War Powers Act, wysyłając Sponsorowi Terroryzmu Numer Jeden na świecie, że USA nie podoba się to, co im robię i że muszę przestać, i, robiąc to, zapewnia pomoc i dodaje otuchy wrogowi” – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Amerykański prezydent przyznał, że głosowanie w Senacie „czyni jego robotę trudniejszą”. „Ale ją wykonam, tak czy inaczej, bo zawsze to robię” – dodał.

Głosowanie ma charakter symboliczny, ponieważ USA zawarły już wstępne porozumienie z Iranem kończące rozpoczętą 28 lutego wojnę. Jest jednak dowodem rosnącego oporu większości republikańskiej w Kongresie wobec działań Trumpa i może ograniczyć mu swobodę działania w relacjach z Teheranem (Trump groził wznowieniem wojny, gdyby nie doszło do ostatecznego porozumienia).

Sewastopol pozbawiony prądu

Po nocnym ataku dronów, w którym ucierpieć miała główna stacja elektroenergetyczna zasilająca cały Sewastopol (na jej terenie miało dojść do pożaru) w mieście nie ma prądu – poinformował stojący na czele okupacyjnych władz miasta Michaił Razwożajew.

Mieszkańcom Sewastopola zaleca się, by oszczędzali baterie w telefonach komórkowych i używali ich tylko do pilnej komunikacji, blokowali działające w tle aplikacje i ograniczali jasność ekranu, by przedłużyć czas pracy telefonu. Do mieszkańców zaapelowano też, by – po przywróceniu zasilania – nie włączali jednocześnie zbyt wielu urządzeń elektrycznych, by uniknąć przeciążenia sieci.

Razwożajew informował wcześniej o strąceniu 11 dronów nad miastem.

W nocy w całych Niemczech stanęły pociągi

W nocy z 23 na 24 czerwca w całych Niemczech przez około dwie godziny nie kursowały pociągi. Paraliż na kolei był skutkiem awarii systemu łączności cyfrowej o nazwie Kolejowa Sieć GSM (Global System ‌for ⁠Mobile Communication for Railways).

Oparty na standardzie GSM system Kolejowa Sieć GSM stanowi główne narzędzie komunikacji między maszynistami a centrami sterowania ruchem.

Awaria dotyczyła całych Niemiec i objęła zarówno pociągi dalekobieżne, jak i regionalne.

Po północy zaczęły pojawiać się informacje, że pociągi ponownie zaczynają kursować. Prezes operatora niemieckich kolei Deutsche Bahn, Evelyn Palli poinformowała, że sytuacja wraca do normy. Trwa ustalanie przyczyn awarii.

Kolumbia zagra w 1/16 finału mundialu

W nocy Kolumbia wygrała z DR Konga 1:0 po golu Daniela Muñoza w 76 minucie spotkania. To drugie zwycięstwo Kolumbii na mundialu (w pierwszym meczu wygrała 3:1 z Uzbekistanem), które oznacza, że Kolumbijczycy zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, a w ostatnim meczu zagrają z Portugalią o pierwsze miejsce w grupie (do jego zajęcia wystarczy im remis).