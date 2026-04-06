Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 5 na 6 kwietnia:

Reklama Reklama

Nieoficjalnie: Trwają rozmowy o 45-dniowym zawieszeniu broni w wojnie USA i Izraela z Iranem

Cztery źródła, na które powołuje się serwis Axios twierdzą, że USA, Iran i grupa mediatorów z państw regionu (Pakistanu, Egiptu i Turcji) omawiają warunki potencjalnego 45-dniowego zawieszenia broni, które miałoby prowadzić do zakończenia wojny. Ze strony amerykańskiej rozmowy ma prowadzić specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, a z irańskiej – Abbas Araghchi, szef MSZ.

Negocjowane porozumienie miałoby się składać z dwóch etapów: w pierwszym strony miałyby się zgodzić na 45-dniowe zawieszenie broni, w czasie którego negocjowane byłoby porozumienie kończące wojnę. Gdyby w czasie 45-dniowego zawieszenia broni nie udało się wynegocjować takiego porozumienia, mogłoby ono zostać przedłużone. Ostateczne porozumienie miałoby doprowadzić do pełnego otwarcia Cieśniny Ormuz i „rozwiązania kwestii wzbogaconego uranu posiadanego przez Iran”.

Według informatorów, na których powołuje się Axios, szanse na osiągnięcie zawieszenia broni w najbliższych 48-godzinach są niewielkie. Jest to jednak próba uniknięcia eskalacji w wojnie, do której może dojść po upływie ultimatum, jakie Donald Trump dał Iranowi ws. odblokowania Cieśniny Ormuz. Jeśli nie stanie się to dziś, USA mają rozpocząć ataki na infrastrukturę cywilną Iranu – mosty i elektrownie. Iran ma odpowiedzieć atakami na obiekty infrastruktury energetycznej i stacje odsalania wody morskiej w krajach regionu, które są sojusznikami USA. Trump w ostatniej chwili przedłużył ultimatum o 20 godzin – obecne upływa 7 kwietnia o 20.00 czasu wschodniego (w Polsce będzie to 8 kwietnia godzina 2.00).

W niedzielę Trump mówił serwisowi Axios, że USA są zaangażowane w zaawansowane negocjacje z Iranem, które mogą zakończyć się podpisaniem porozumienia przed upływem terminu nowego ultimatum.

– Jest na to duża szansa, ale jeśli nie zawrą porozumienia, wysadzę tam (w Iranie – red.) w powietrze wszystko – dodał.

Dwa źródła znające szczegóły planów operacyjnych, na które powołuje się Axios podają, że USA i Izrael są gotowe na rozpoczęcie zmasowanych ataków powietrznych na infrastrukturę cywilną.

W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Odessę

W nocnym ataku powietrznym na Odessę uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny w jednej z dzielnic miasta – do poważnych uszkodzeń doszło na drugim i czwartym piętrze. Pod gruzami uszkodzonego budynku mogą znajdować się ludzie – podał Serhij Łysak, mer Odessy.

Do zniszczeń w wyniku ataku miało dojść w rejonie kijowskim i primorskim. Oprócz wielopiętrowego budynku mieszkalnego ucierpiały też domy jednorodzinne. Pierwsze doniesienia mówiły o pięciu osobach rannych w ataku. Po pewnym czasie Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w ataku zginęły trzy osoby (w tym dziecko), a 10 zostało rannych. Spod gruzów uszkodzonego budynku wydobyto cztery osoby.

Odessa była w nocy atakowana przez rosyjskie drony-kamikadze. W związku ze zbliżaniem się dronów do miasta od wschodu, ogłoszono w nim alarm powietrzny.

Nocne naloty na Iran. Wiele ofiar śmiertelnych

Co najmniej 13 osób zginęło w nocnym ataku powietrznym na budynek mieszkalny w mieście na południowy-zachód od Teheranu – podaje AP. Irańskie media podają, że chodzi o święte dla szyitów miasto Kom. Jedna z irańskich telewizji podała, że celem ataku mogła być „ważna osobistość”.

W nocy bombardowane miały być też Ahwaz, Bandar Lengeh, Karadż oraz Sziraz. W atakach na Bandar Lengeh i wioskę Kong zginąć miało co najmniej sześć osób, a 17 zostało rannych.

Nad ranem pojawiły się też doniesienia o ataku na budynek mieszkalny w południowo-wschodniej części Teheranu. W ataku zginąć miały co najmniej trzy osoby – podaje AP.