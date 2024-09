Transformacja energetyczna to fundament zmiany, która ma na celu odejście od tradycyjnych, węglowych źródeł energii na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE). Energa, jeden z czterech największych dostawców energii w Polsce, aktywnie angażuje się w ten proces, inwestując w źródła nisko- i zeroemisyjne.

W pierwszym półroczu 2024 roku aż 64 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez Grupę Energa pochodziło z odnawialnych źródeł energii, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Dzięki inwestycjom w budowę elektrowni gazowo-parowych CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu oraz rozwojowi farm fotowoltaicznych firma umacnia swoją pozycję jako lidera w sektorze energii odnawialnej. Grupa realizuje obecnie szereg projektów w tym zakresie, które pozytywnie wpłyną na wzrost udziału mocy zainstalowanych w naszym miksie wytwórczym.

W gminie Kotla w woj. dolnośląskim powstaje największa farma fotowoltaiczna Energi o mocy 130 MW. Wyprodukowana tu energia zasili ponad 60 tys. gospodarstw domowych. Harmonogram zakłada oddanie instalacji do eksploatacji przed końcem 2025 roku.

Dodatkowo w czerwcu 2023 roku Energa Wytwarzanie podpisała z Grupą Greenvolt przedwstępne umowy nabycia udziałów w spółkach rozwijających portfel projektów OZE, obejmujący zespół farm fotowoltaicznych Opalenica oraz hybrydową instalację Sompolno, o łącznej mocy ok. 58 MW. Ponadto podpisano przyrzeczoną umowę przeniesienia udziałów dotyczącą zespołu farm Opalenica (22 MW).

Materiały prasowe

– Transformacja energetyczna to nie tylko kwestia zmian technologicznych, ale także odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Stawiamy na rozwój odnawialnych źródeł energii, aby realnie wpływać na redukcję emisji i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do budowy bardziej zrównoważonego i czystego środowiska – mówi Sławomir Staszak p.o. prezesa zarządu Energi SA.

W realizacji założeń transformacji energetycznej aktywnie uczestniczy też Energa Operator. Obecnie z liczników zdalnego odczytu korzysta już ponad 2,73 mln klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw, czyli 81 proc. klientów energii przyłączonych do sieci spółki, co stawia Energę Operator na pozycji krajowego lidera w tym obszarze. Wdrażanie inteligentnego opomiarowania jest jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej, niezbędnym do aktywnego komunikowania się z odbiorcami energii, aby zaangażować ich w procesy związane z funkcjonowaniem rynku energii. Ponadto urządzenia te pomogą odbiorcom i prosumentom w bardziej efektywnym zarządzaniu energią elektryczną, a spółce w szybszym wykrywaniu i lokalizowaniu awarii sieci.

Spółka ponownie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup kolejnych tego typu urządzeń. Na ten cel przeznaczono blisko 65 mln zł, co pozwoli na instalację prawie 436 tys. liczników.

System EMAS. Certyfikat zrównoważonego rozwoju

Grupa Energa to jedyna firma energetyczna w Polsce, która może poszczycić się tak szeroką reprezentacją spółek w rejestrze systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) obejmującą aż 16 spółek.

– Kontynuacja działań zgodnych z EMAS jest kluczowa dla przyszłości Energi, zwłaszcza w obliczu rosnących wymagań środowiskowych – podkreśla Sławomir Staszak, p.o. prezesa zarządu. – Dzięki zaangażowaniu w system EMAS, realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju oraz transparentności działań w obszarze ESG Energa wyznacza standardy dla całego sektora energetycznego. Co ważne, chcemy nie tylko wyznaczać kierunki, ale także inspirować do działania na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje nasza organizacja oraz nasi interesariusze.

Materiały prasowe

Zaangażowanie w EMAS stanowi integralną część strategii firmy, umożliwiając skuteczne monitorowanie i raportowanie efektów działań proekologicznych oraz wspierając ciągłe doskonalenie procesów zarządczych. Regularne raportowanie wyników środowiskowych oraz przestrzeganie rygorystycznych standardów EMAS przyczynia się do poprawy efektywności ekologicznej, wzmocnienia reputacji oraz zwiększenia transparentności wobec interesariuszy. Dzięki zaangażowaniu w EMAS Energa nie tylko minimalizuje wpływ na środowisko, ale również wyznacza standardy w branży energetycznej, pokazując, że zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe są fundamentem sukcesu biznesowego.

W zgodzie ze standardami ESG

Energa konsekwentnie wdraża standardy ESG (Environmental, Social, Governance) w swoją działalność, podkreślając swoje zaangażowanie w realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), w tym kluczowych dla firmy celów:

SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia,

SDG 4: Dobra jakość edukacji,

SDG 7: Czysta i dostępna energia,

SDG 13: Działania w dziedzinie klimatu.

Poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak „Drużyna Energii”, „Świeć się z Energą”, „Aktywni Charytatywni”, czy programy ochrony przyrody Energa wspiera lokalne społeczności i działania na rzecz środowiska.

W ramach swojej odpowiedzialności społecznej Energa realizuje takie projekty, jak zakładanie gniazd dla bocianów, wsparcie edukacji ekologicznej czy propagowanie wolontariatów pracowniczych. Firma wspiera również inicjatywy międzynarodowe, takie jak pomoc społecznościom w Sudanie Południowym poprzez finansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych.

Energa, współpracując z partnerami, dba o zgodność swoich działań z najwyższymi standardami ESG, promując odpowiedzialność, transparentność i zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach swojej działalności.

Wyzwania i przyszłość

Sektor energetyczny stoi przed strategicznym wyborem: kontynuować rozwój istniejących technologii czy inwestować w zmiany, które sprostają rosnącej presji społecznej i regulacyjnej. Kluczowe kwestie, takie jak długoterminowa trwałość działań biznesowych, zgodność z prawami człowieka oraz zarządzanie wpływem zmian klimatycznych, zyskują coraz większą uwagę inwestorów i interesariuszy.

Implementacja standardów takich jak ESRS (European Sustainability Reporting Standards) oraz zgodność z Taksonomią UE stanowią kluczowe kroki w harmonizacji praktyk zrównoważonego rozwoju na rynku europejskim.

– Taksonomia UE oraz ESRS to nie tylko fundamenty regulacyjne, ale także kluczowe wskaźniki. Umożliwiają one firmom nie tylko spełnianie wymogów, ale również odpowiedzialne kształtowanie wartości. Ich wdrożenie to odpowiedź na dzisiejsze wyzwania, ale również zobowiązanie do budowania wartości przedsiębiorstwa, która łączy dbałość o środowisko z długoterminowym sukcesem organizacyjnym. Nowe regulacje, takie jak rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178, precyzują wymogi ujawnieniowe, co stawia przed nami konkretne wyzwania, ale także szanse na transparentność i postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi dr Alina Skorb-Gała, kierownik wydziału ESG w Enerdze.

Celem Energi jest nie tylko adaptacja do nowych wymogów regulacyjnych, ale również wyznaczanie standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Energa stawia na innowacje i transparentność, aby budować przyszłość opartą na odpowiedzialnym zarządzaniu.

Przyszłość sektora energetycznego zależy od zdolności do dynamicznego reagowania na wyzwania współczesnego świata, a inwestycje w zrównoważony rozwój stają się nieodzownym elementem strategii każdej firmy dążącej do sukcesu w nowej, ekologicznej rzeczywistości.

Transformacja energetyczna i zrównoważony rozwój to nie tylko konieczność, ale także ogromna szansa na kształtowanie lepszej przyszłości naszej planety.

W nadchodzących latach kluczowe będzie dalsze inwestowanie w innowacyjne technologie, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz kontynuowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Energa udowadnia, że odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe nie tylko sprzyja ochronie przyrody, ale także stanowi istotny element strategii biznesowej i przewagę konkurencyjną w nowoczesnym świecie.

Materiał Partnera