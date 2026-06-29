Rzecznik zaznaczył, że na przesłuchaniu obecny jest pełnomocnik świadka radca prawny Tomasz Jendrasiak. Poinformował też, że pomieszczenie, w którym dr Jędrzejewski jest przesłuchiwany, jest klimatyzowane, a co jakiś czas zarządzane są przerwy.

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- Informuję również, że zgodnie wolą pełnomocnika i świadka, dążymy do tego, by to przesłuchanie nie było przerywane, tak aby nie było konieczności wyznaczenia kolejnego terminu przesłuchania. Przewidujemy więc, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin – dodał.

- Od prowadzącego przesłuchanie usłyszałem na razie jest ono bardzo produktywne. Na tym etapie to wszystko, co mamy do zakomunikowania – powiedział rzecznik Skiba.żne

Poważne zarzuty lekarza wobec lekarza

To już drugie przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego w śledztwie dotyczącym tej placówki. Podczas pierwszego dr Emil Jędrzejewski nie odpowiadał na zadawane pytania tłumacząc to nieobecnością pełnomocnika. Zgodnie z przepisami miał do tego prawo. Dziś rano stawił się w prokuraturze wraz z pełnomocnikiem.

Czytaj więcej Prawo karne Były ordynator Szpitala Południowego stawił się w prokuraturze Były ordynator chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stawił się w poniedziałek wraz z pełnomocnikiem na przesłuchanie w...

Prokuratura przesłuchuje dr. Jędrzejewskiego w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Lekarz, który został w ub.r. zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym, stwierdził, że na oddziale ratunkowym tej lecznicy dochodziło do błędów lekarskich, których skutkiem były powikłania, a w niektórych przypadkach także śmierć pacjentów. Jak sugerował, błędy te były następstwem faktu, że SOR-em zarządzał młody lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk.