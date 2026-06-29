Rzecznik zaznaczył, że na przesłuchaniu obecny jest pełnomocnik świadka radca prawny Tomasz Jendrasiak. Poinformował też, że pomieszczenie, w którym dr Jędrzejewski jest przesłuchiwany, jest klimatyzowane, a co jakiś czas zarządzane są przerwy.

- Informuję również, że zgodnie wolą pełnomocnika i świadka, dążymy do tego, by to przesłuchanie nie było przerywane, tak aby nie było konieczności wyznaczenia kolejnego terminu przesłuchania. Przewidujemy więc, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin  – dodał.

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Zakończyło się przesłuchanie byłego pracownika Szpitala Południowego dr Emila Jędrzejewskiego.
Prawo karne
Prok. Skiba o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. „W sumie 32 postępowania”

- Od prowadzącego przesłuchanie usłyszałem na razie jest ono bardzo produktywne. Na tym etapie to wszystko, co mamy do zakomunikowania – powiedział rzecznik Skiba.żne 

Poważne zarzuty lekarza wobec lekarza

To już drugie przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego w śledztwie dotyczącym tej placówki. Podczas pierwszego dr Emil Jędrzejewski nie odpowiadał na zadawane pytania tłumacząc to nieobecnością pełnomocnika. Zgodnie z przepisami miał do tego prawo. Dziś rano stawił się w prokuraturze wraz z pełnomocnikiem.

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Briefing dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu SOR Szpitala Południowego w Warszawie.
Prawo karne
Były ordynator Szpitala Południowego stawił się w prokuraturze

Prokuratura przesłuchuje dr. Jędrzejewskiego w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Lekarz, który został w ub.r. zwolniony z pracy  w Szpitalu Południowym, stwierdził, że na oddziale ratunkowym tej lecznicy  dochodziło do  błędów lekarskich, których skutkiem były powikłania, a w niektórych przypadkach także śmierć pacjentów. Jak sugerował, błędy te były następstwem faktu, że SOR-em zarządzał młody lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk.

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Szpital Południowy w Warszawie,
Zdrowie
Były ordynator o Szpitalu Południowym. „Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy”