Kontrola miała miejsce 4 marca na drodze krajowej nr 53 w powiecie szczycieńskim. Inspektorzy zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą, którym wykonywano krajowy transport drogowy rzeczy. W czasie kontroli kontener był pusty.

Reklama Reklama

Tachograf ujawnił liczne naruszenia

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzili dane z tachografu cyfrowego, który automatycznie zapisuje czas prowadzenia pojazdu, przerwy oraz okresy odpoczynku. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że kierowca nie tylko przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy, ale również skrócił dzienne okresy odpoczynku i przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu.

Za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy zaproponowali kierowcy 67 mandatów karnych. Ten jednak odmówił ich przyjęcia, a także podpisania dokumentacji pokontrolnej. W związku z tym sprawa zostanie skierowana do sądu. Równolegle zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy oraz osoby zarządzającej transportem w firmie. Inspektorzy podkreślili, że skala naruszeń stwarzała poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.