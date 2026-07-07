Jak informuje portal Rynek Zdrowia, zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zawarte w niej przepisy dotyczące dodatkowych badań i obserwacji szpitalnej zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Kluczową informacją jest fakt, że nieusprawiedliwiona nieobecność na badaniach lub obserwacji może grozić utratą świadczenia.

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Dodatkowe badania i obserwacja w szpitalu. Nowe uprawnienia ZUS przy decyzji o rencie

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, ZUS będzie mógł zdecydować o skierowaniu osoby ubiegającej się o rentę lub inne świadczenie związane z niezdolnością do pracy na dodatkowe badania lub obserwację w szpitalu, a brak stawiennictwa może się wiązać z zakończeniem postępowania lub wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Nowe przepisy określają zasady kierowania przez ZUS na:

badania przeprowadzone przez lekarza orzecznika, psychologa, lekarza konsultanta

dodatkowe badania diagnostyczne

w uzasadnionych przypadkach również na obserwację szpitalną

Konieczność stawiennictwa na badaniu i konsekwencje nieobecności

Jeśli w ocenie ZUS zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badań, zainteresowana osoba zostanie poinformowana o wyznaczonym terminie i skutkach niepojawienia się na nich. Jeśli ubiegający się o świadczenie nie stawi się na badaniach lub w szpitalu w określonym terminie, będzie miał 7 dni na wyjaśnienie przyczyn nieobecności. W uzasadnionych przypadkach ZUS wyznaczy nowy termin.

Brak usprawiedliwienia może natomiast oznaczać umorzenie postępowania w sprawie o przyznanie renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub innego świadczenia zależnego od orzeczenia ZUS albo wstrzymanie wypłaty.

Ułatwienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Badanie w miejscu pobytu

Przepisy przewidują także rozwiązanie dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, jeśli lekarz prowadzący uzna, że stan zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie nie pozwala jej na osobiste stawienie się na badaniu, będzie możliwe przeprowadzenie go w miejscu jej zamieszkania.

Ułatwieniem dla ubiegających się o renty ma być także rozszerzenie możliwości wykorzystywania systemów teleinformatycznych i środków łączności przy postępowaniach orzeczniczych. Planowane zmiany mają przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na orzeczenia.