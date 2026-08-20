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Trump miał być wzorem dla europejskiej prawicy. Dziś staje się jej problemem

Od Zjednoczenia Narodowego po Vox, od AfD po Braci Włochów: nacjonalistyczne ugrupowania w Europie obawiają się, że bliskie związki z prezydentem USA uniemożliwią im przejęcie władzy.

Publikacja: 20.08.2026 04:41

Marine Le Pen obawia się, że przyjaźń z Trumpem może osłabić poparcie dla jej partii we Francji

Marine Le Pen obawia się, że przyjaźń z Trumpem może osłabić poparcie dla jej partii we Francji

Foto: PAP/EPA

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Z jakich powodów europejskie partie nacjonalistyczne uznają sojusz z Donaldem Trumpem za polityczne obciążenie.
  • Jak miażdżące wyniki sondaży na temat prezydenta USA wpływają na strategie wyborcze we Francji, Hiszpanii i Niemczech.
  • W jaki sposób polityka zagraniczna i handlowa Waszyngtonu koliduje z dążeniami europejskich liderów do zdobycia władzy.
  • Dlaczego polityk, który był wzorem do naśladowania, stał się dla europejskiej prawicy niewygodnym sojusznikiem.
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To było niespełna 10 lat temu, a wydaje się jak wieczność. W styczniu 2017 r. w czasie wizyty w Nowym Jorku Marine Le Pen „poszła na kawę” do Trump Tower. Miała nadzieję, że świeżo wybrany prezydent zejdzie, aby się z nią spotkać. Tak się jednak nie stało. Ale mimo to francuska skrajna prawica jeszcze przez lata usiłowała utrzymać dobre relacje z ruchem MAGA. Dla niej był to wzór, jak zdobyć władzę. W 2018 r. Steve Bannon, wówczas najbliższy doradca Donalda Trumpa, był witany owacją na stojąco jako gość honorowy zjazdu Zjednoczenia Narodowego (ZN).

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