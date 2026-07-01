Siostra Leticia Ugboaja szła na niedzielną mszę w mieście McAllen w Teksasie, gdy zatrzymali ją funkcjonariusze federalnych służb imigracyjnych – relacjonuje w środę „Washington Post”.

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Skonfiskowany różaniec i kajdanki. Siostra zakonna zatrzymana przez ICE

Według agencji AP kobieta miała na sobie habit. Podczas zatrzymania skonfiskowano jej różaniec i założono kajdanki.

Katolicka zakonnica pochodząca z Nigerii została zwolniona kilka godzin później po interwencji ze strony przedstawicieli demokratów i republikanów.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego, któremu podlega ICE, nie odpowiedziało na prośbę o komentarz dotyczący statusu imigracyjnego kobiety. Przedstawiciele diecezji przekazali, że jest ona pielęgniarką i wjechała do USA legalnie. Od ponad 10 lat sprawuje posługę w szpitalach w Teksasie.

To nie jedyne kontrowersyjne zatrzymanie ICE

Jak napisał „Washington Post”, zatrzymanie zakonnicy to kolejny przypadek, który wywołał oburzenie wśród polityków obu partii w Południowym Teksasie. W ostatnim czasie z krytyką spotkało się też np. zatrzymanie przez służby migracyjne trzech nastoletnich muzyków grających w zespole mariachi, licznych pracowników budowlanych, a także dzieci oraz osób, którym wcześniej przyznano ochronę przed deportacją.

Dziennik zauważył, że Latynosi mieszkający w tym regionie, który poparł prezydenta Donalda Trumpa w wyborach w 2024 r., z coraz większym niepokojem patrzą na prowadzoną przez jego administrację kampanię deportacyjną.

Miasto McAllen znajduje się przy granicy z Meksykiem. Jak podkreślają politycy i analitycy, mieszkańcy regionów przygranicznych z jednej strony popierają deportowanie osób, które popełniły przestępstwa, oraz zaostrzenie kontroli granicznej. Z drugiej uważają, że ciężko pracujący imigranci bez przeszłości kryminalnej powinni dostać szansę na pozostanie w kraju.