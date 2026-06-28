W nieformalnym szczycie udział wzięli prezydenci: Polski Karol Nawrocki, Litwy Gitanas Nausėda, Łotwy Edgars Rinkēvičs, Estonii Alar Karis i Rumunii Nicușor Dan.

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W sobotę wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że zaproszeni goście zwiedzili Port Wojenny w Gdyni, a następnie udali się na rozmowy do rezydencji Prezydenta RP w Juracie. W komunikacie podano, że prezydenci omówili „wspólne stanowiska Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii przed szczytem NATO w Ankarze”, który odbędzie się 7 i 8 lipca.

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Nieformalny szczyt prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii w Juracie

„W trakcie prowadzonych rozmów ustalono priorytety współpracy regionalnej oraz w zakresie bezpieczeństwa basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego, a także dyskutowano kluczowe kwestie w relacjach transatlantyckich” – czytamy w tekście, w którym podkreślono, że prezydenci są „aktywnymi uczestnikami dyskusji w ramach formatów Bukareszteńskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza”.

Prezydent Litwy przekazał, że przybył do Juraty, by wraz z innymi prezydentami omówić wzmocnienie współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa przed szczytem NATO w Ankarze. „Skupiliśmy się na wojnie Rosji z Ukrainą oraz nasilających się zagrożeniach hybrydowych na wschodniej granicy. Pilnie musimy wzmocnić wschodnią flankę NATO oraz obronę powietrzną. Europa musi odpowiedzieć realnymi zdolnościami” – napisał w mediach społecznościowych Gitanas Nausėda. „Poparliśmy również wzmocnienie działań Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa, w tym inicjatywę Eastern Flank Watch, a także inicjatywy Baltic Defense Line i Eastern Shield” – dodał.

O czym rozmawiali Karol Nawrocki, Gitanas Nausėda, Edgars Rinkēvičs, Alar Karis i Nicușor Dan

Z kolei kancelaria prezydenta Łotwy podała, że podczas rozmów w Polsce „szczególną uwagę poświęcono zacieśnianiu współpracy regionalnej, a także kwestiom bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego”. „Przywódcy państw omówili agresję Rosji na Ukrainę oraz rosnące ryzyko zagrożeń hybrydowych na zewnętrznych granicach NATO i UE. Prezydenci zgodzili się co do konieczności wzmocnienia obrony powietrznej i granicy wschodniej, omówili również najważniejsze aspekty relacji transatlantyckich” – głosi komunikat.

Prezydent Estonii Alar Karis napisał w serwisie X, że w Juracie omawiano szczyt NATO w Ankarze, wsparcie dla Ukrainy oraz silniejsze powiązania regionalne, które wzmacniają wspólne bezpieczeństwo.

Rumuński prezydent Nicușor Dan we wpisie w mediach społecznościowych podziękował Karolowi Nawrockiemu za gościnę. „Nasze spotkanie z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy było wspaniałą okazją do wymiany poglądów na temat europejskiego bezpieczeństwa, zwiększenia odstraszania na wschodniej flance, infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego oraz tego, jak najlepiej przygotować nasze narody na nadchodzące liczne wyzwania” – napisał. Podkreślił, że przeprowadzone dyskusje odzwierciedlają wspólne przekonanie o potrzebie odpowiedzialnego działania na rzecz bezpieczeństwa regionu i całej Unii Europejskiej. „Jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, wiarygodnymi sojusznikami i zaangażowanymi partnerami – w NATO, w UE i nie tylko” – dodał Dan.