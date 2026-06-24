W drugiej turze wyborów Fujimori walczyła z lewicowym parlamentarzystą Robertem Sanchezem. Różnica między kandydatami była minimalna, częściowe wyniki pokazywały najpierw przewagę Fujimori, później Sancheza. Komisja wyborcza następnie rozpoczęła ponowne przeliczanie głosów.

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Wybory prezydenckie w Peru. Wyniki drugiej tury

Fujimori zdobyła 50,12 proc. głosów, a Sanchez - 49,88 proc. - wynika z podanych we wtorek danych Państwowego Urzędu ds. Procesów Wyborczych (ONPE) po przeliczeniu 99,86 proc. głosów. Przewaga Fujimori wynosi ponad 43 tys. głosów, a do przeliczenia pozostało ich nieco ponad 39 tys. - podała AFP.

Partia Fujimori zadeklarowała, że z ogłoszeniem jej zwycięstwa poczeka do ostatecznych wyników. Sanchez oświadczył, że nie uzna władzy Fujimori, a podczas procesu wyborczego doszło do „poważnych naruszeń”.

Programy kandydatów na prezydenta Peru

Fujimori i Sanchez prezentują skrajnie różne wizje przyszłości Peru - ważnego producenta miedzi, srebra, złota i innych surowców. Córka kontrowersyjnego, byłego prezydenta Alberto Fujimoriego opowiada się za ochroną własności prywatnej i zagranicznych inwestycji. Zapowiada twardą rozprawą z przestępczością, która jest poważnym problemem społecznym w Peru.

Sanchez, który na wiecach często pojawia się w kowbojskim kapeluszu, przedstawia się jako obrońca praw mieszkańców prowincji i grup marginalizowanych. Kładzie nacisk na niwelowanie nierówności społecznych, jego program obejmuje wzrost podatków dla najbogatszych oraz rewizję licencji wydobywczych.