W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki wziął udział w konferencji „Poland Future Summit” w Warszawie. Było to wydarzenie organizowane przez Fundację Centrum Strategii Rozwojowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, świata biznesu i środowisk eksperckich i naukowych.

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Prezydent, który objął konferencję honorowym patronatem, wygłosił w czasie jej trwania wystąpienie, w którym mówił m.in. o kwestiach rozwoju i bezpieczeństwa. – W Polsce i całej Europie nie uda się zbudować silnego, bezpiecznego państwa, państwa, które się rozwija, bez przełamania kryzysu demograficznego, jaki dzisiaj dotyka całą Europę, także Polskę – przekonywał.

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Prezydent Karol Nawrocki wspomina o programie SAFE

Karol Nawrocki nawiązał też do unijnego instrumentu finansowego SAFE, czyli wieloletnich pożyczek na inwestycje i zakupy w dziedzinie obronności. – Wciąż czekamy jeszcze na taki duży, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej – powiedział prezydent.

– Ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc „polski SAFE 0 procent” – dodał. – To genialny pomysł – przekonywał prezydent. – Szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa, a więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie – stwierdził.

Jak prezydent tłumaczył weto ustawy ws. SAFE

Ponad trzy miesiące temu, 12 marca, Karol Nawrocki poinformował w orędziu o zawetowaniu ustawy wdrażającej program SAFE. Powiedział wówczas, że sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu czy jednej kadencji, lecz „sprawa przyszłości państwa polskiego”.

– Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe. Można porównać to do kredytów frankowych. Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów – mówił prezydent, zaznaczając, że dług można zaciągnąć w jeden dzień, „ale spłacać go będzie całe pokolenie”.

– Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – oświadczył w orędziu Nawrocki, przestrzegając, że „wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną”.

Jednocześnie Nawrocki ocenił, że inwestycje w obronność są konieczne. Prezydent przekonywał o zaletach przedstawionej przez siebie koncepcji sfinansowania dodatkowych wydatków na obronność, czyli programu „polskiego SAFE 0 proc.”. Mówił, że NBP „wypracował dla Polski ponad 185 mld zł” oraz że to kapitał, który może „pracować dla polskiego bezpieczeństwa”, dzięki czemu nie trzeba będzie „zaciągać niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia”.

Donald Tusk do Karola Nawrockiego: Co Pan nie powie...

Wypowiedź prezydenta z poniedziałkowej konferencji skomentował premier. Donald Tusk na swym koncie w serwisie X umieścił 11-sekundowy fragment wystąpienia Nawrockiego. Co Pan nie powie...” – napisał.

Na wpis szefa rządu zareagował Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. „Panie Premierze Donaldzie Tusku, co Pan nie powie, to wytnie… W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda? Ps. Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia? Czy coś drgnęło?” – napisał do premiera, publikując jednocześnie dłuższy, 47-sekundowy fragment poniedziałkowego przemówienia Karola Nawrockiego.

Co to jest SAFE

SAFE to unijny instrument finansowy, który według założeń ma pomóc przystępującym do niego krajom w szybkim zwiększeniu inwestycji w obronność i złożeniu zamówień na sprzęt i wyposażenie wojskowe, dzięki pieniądzom uzyskanym z pożyczki zaciąganej przez Unię Europejską. W sumie chodzi o 150 mld euro.

Pożyczka ma być spłacana przez uczestników programu SAFE do 2070 r., a więc przez 45 lat, z 10-letnim okresem karencji (spłata ma zacząć się od 2036 r). Największa część pożyczki (43,7 mld euro) ma trafić do Polski. Oprocentowanie pożyczki będzie zależne od rentowności obligacji UE – w lutym Ministerstwo Finansów podało, że w pierwszym roku działania programu będzie to ok. 3,17 proc.

Polski rząd podkreślał, że do 90 proc. środków z SAFE ma być przeznaczonych na zakupy w firmach zbrojeniowych działających na terenie Polski oraz że do polskiego przemysłu obronnego może trafić nawet kilkadziesiąt miliardów euro, które na zakupy z programu SAFE przeznaczą inne państwa w nim uczestniczące, co w konsekwencji ma zwiększyć możliwości produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego. Za pieniądze z SAFE można kupować sprzęt i wyposażenie, w przypadku którego maksymalnie 35 proc. kosztów jest generowanych przez komponenty pochodzące spoza Unii Europejskiej, Ukrainy lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Rząd Donalda Tuska podpisał umowę ws. SAFE 8 maja.