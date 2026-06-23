Premier Donald Tusk podczas konferencji „Road to URC – Security and Defence Dimension”
Jeżeli ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku będzie przewodniczyć premier Julia Swyrydenko, to z polskiej strony podstawową misję ma premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni – ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. On sam jeszcze nie zdecydował, czy weźmie udział w konferencji.
W czwartek i w piątek w Gdańsku odbędzie się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026). We wtorek okazało się, że to premier Swyrydenko stanie na czele ukraińskiej delegacji – wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
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Marszałek Czarzasty pytany o tę sytuację, powiedział we wtorek dziennikarzom, że jeżeli ukraińskiej delegacji będzie przewodzić premier Swyrydenko, to „podstawową misję” ma premier Tusk. – I na pewno świetnie ją wypełni – dodał.
Zapytany, czy będzie uczestniczył w tym wydarzeniu, Czarzasty odparł, że jeszcze nie podjął decyzji, ale – jak dodał – „nie widzi w tym jakiejś sensacji”. Podkreślił przy tym, że głównym „źródłem i kontaktem” dla niego jest szef parlamentu ukraińskiego (Rusłan Stefanczuk), który – zgodnie z jego informacjami – nie przyjedzie na tę konferencję.
Czarzasty oświadczył też, że bez względu na obecną sytuację, interesem Polski i Polaków są dobre kontakty z Ukrainą. – Bez względu na to, jakie w tej chwili budzi to emocje, bez względu na to, jakie są stanowiska stron, co się dzieje z orderami, jaka jest polityka historyczna, na końcu, to jest sąsiad Polski. Interesem Polek i Polaków jest to, żeby z Ukrainą współpracować – powiedział marszałek Sejmu.
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Zaznaczył, że polityka historyczna jest bardzo ważna i powinna być podstawą funkcjonowania Polski i polskiej tożsamości. – Ale na Boga, za 5 lat, za 10 lat, Ukraina będzie nadal z nami graniczyła. I musi być ośrodek, który będzie z Ukrainą utrzymywał kontakty, odpowiadał na telefony i będzie miał do kogokolwiek zadzwonić – mówił marszałek Sejmu.
Dodał, że chciałby, by takim ośrodkiem była Kancelaria Sejmu. Stwierdził też, że prędzej czy później Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej i w związku z tym „musimy doprowadzić do takiego stanu, żeby ktoś mógł mieć kontakt z Ukrainą”. – Żeby powiedzieć, są takie nasze potrzeby, takie potrzeby. Nie broniąc interesów Ukrainy, tylko broniąc potrzeb naszego narodu i naszej ojczyzny – powiedział Czarzasty.
Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) – dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.
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Premier Tusk podkreślił we wtorek, że na konferencję Polska przygotowała i pomogła przygotować, 200 porozumień i umów, w tym wiele „bezpośrednio polsko-ukraińskich”. Szef rządu podkreślił też, że w interesie obu państw jest to, by współpraca była kontynuowana.
Konferencja odbędzie się w sytuacji napięcia w relacjach polsko-ukraińskich od czasu ogłoszonej pod koniec maja decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Wywołała ją w Polsce falę krytyki, negatywnie ocenili ją m.in. premier Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki tuż po tej decyzji zaproponował odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ostatecznie w miniony piątek, 19 czerwca, prezydent Nawrocki poinformował, że zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu. W sobotę prezydent Ukrainy oświadczył, że odesłał Order Orła Białego.
W ostatnich dniach dywagowano, czy w obecnej sytuacji prezydent Zełenski przyjedzie na konferencję do Gdańska. Ostatecznie zapadła decyzja, że na czele ukraińskiej delegacji będzie premier Swyrydenko.
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