Po południu premier Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosiła, że stanie na czele delegacji, która weźmie udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

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Rząd komentuje nieobecność Zełenskiego w Gdańsku

Szłapka został zapytany na konferencji po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, jak ocenia on „decyzję Zełenskiego o tym, że nie pojawi się na konferencji w Gdańsku”.

- Konferencja jest dużym wydarzeniem, przede wszystkim gospodarczym. To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier – odpowiedział Szłapka. - To jest decyzja strony ukraińskiej, trudno to oceniać - podkreślił.

Rzecznik rządu został też zapytany, czemu prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję. Szłapka odparł, że wynika to „z formuły wydarzenia”, które, jak wskazał, jest „cykliczne i przygotowywane oraz organizowane przez władze wykonawcze, które zajmują się polityką gospodarczą, polityką zagraniczną i polityką w danym państwie”.

W miniony piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”, zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Następnego dnia prezydent Ukrainy odesłał swój order Nawrockiemu. Z kolei byli prezydencji Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko - poinformowali w sobotę o zrzeczeniu się Orderu Orła Białego.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.

Wołyń, OUN i UPA. Tematy, które wciąż dzielą Warszawę i Kijów

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Dla polskiej strony wydarzenia z 1943 r. na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR), a nie antypolskie.

Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku, a jej współorganizatorami będą Polska oraz Ukraina. Celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

Rzecznik rządu: Polska nie potrzebuje pośrednictwa

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho powiedziała we wtorek, że KE jest gotowa pośredniczyć w zażegnaniu sporu między Polską a Ukrainą. Jak zauważyła, jedyną osobą, którą cieszy obecna sytuacja, jest przywódca Rosji Władimir Putin.

- Myślę, że w relacjach Polski z Ukrainą nie potrzebujemy pośrednictwa. Oczywiście sytuacja jest trudniejsza niż bywała wcześniej (...). Myślę, że w interesie Polski i Ukrainy jest to, żeby ten spór deeskalować, mamy sporo razem do zrobienia - powiedział Szłapka.