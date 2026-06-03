Porozumienie między socjaldemokratami, socjalliberałami, Zieloną Lewicą i centrowymi partiami umiarkowanymi zakończyło dwa miesiące niepewności po marcowych wyborach, w których 12 partii zdobyło miejsca w parlamencie.

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Nowa koalicja została utworzona przy trzeciej próbie, po tym, jak Frederiksen nie udało się utworzyć koalicji lewicowej. Rozmowy o stworzeniu koalicji były najdłuższymi takimi negocjacjami w historii Danii, a analitycy twierdzą, że widoczne trudności w utworzeniu rządu, a także seria skandali, które osłabiły Frederiksen odkąd została premierem w 2019 r., mogą sprawić, że rząd nie przetrwa całej kadencji.

Nowy rząd Mette Frederiksen chce „poprawić życie Duńczyków”

– Przedstawiamy rząd, który pomoże poprawić codzienne życie Duńczyków – zapowiedziała Frederiksen, która po raz trzeci z rzędu obejmie urząd premiera, stojąc na czele koalicji czterech partii.

Wśród planów jej gabinetu znajdą się m.in. obniżenie o połowę podatku VAT na żywność (i zniesienie podatku od owoców i warzyw) oraz oferowanie młodym ludziom – do 22. roku życia – bezpłatnego transportu publicznego. – Chcemy zapewnić ukierunkowane wsparcie tym Duńczykom, którzy mocno odczuli skutki wzrostu cen benzyny i oleju napędowego – powiedziała premier, dodając, że środki te są „konkretne” i „odzwierciedlają sposób, w jaki chcemy funkcjonować jako rząd”.

Aby zapewnić sobie poparcie partii lewicowych, Frederiksen zobowiązała się też do zapewnienia w ciągu 10 lat bezpłatnej opieki stomatologicznej.

Frederiksen powiedziała, że jej nowy rząd będzie stanowczo obstawać przy twardej polityce imigracyjnej Danii. – To absolutnie kluczowe dla spójności naszego społeczeństwa i dlatego chcemy deportować więcej zagranicznych przestępców – powiedziała reporterom. Dodała, że ​​rząd będzie kontynuował prace nad utworzeniem ośrodków recepcyjnych poza UE – co jest ostro krytykowane przez organizacje działające na rzecz praw człowieka – w których zakwaterowani byliby azylanci podczas rozpatrywania ich wniosków.

Ustrój polityczny Danii Foto: Infografika PAP

Lars Løkke Rasmussen, ustępujący minister spraw zagranicznych i lider Partii Umiarkowanej, powiedział, że nowy rząd dąży do „redystrybucji opartej na solidarności” i „gwarantuje pewną rękę na sterze w burzliwych czasach, w których żyjemy”.

Grenlandia i wzmocnienie sił zbrojnych priorytetami rządu

Najpilniejszymi priorytetami rządu są trwające rozmowy dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi i NATO na temat Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii, które, jak twierdzi Donald Trump, Waszyngton musi kontrolować ze względów bezpieczeństwa narodowego. Nowy lewicowy rząd Danii zobowiązał się do dalszego przeciwstawiania się naciskom ze strony USA.

– Rząd będzie stanowczo bronił suwerenności, integralności terytorialnej i prawa królestwa do samostanowienia – obiecała Frederiksen. Zapowiedziała też dodatkową rozbudowę sił zbrojnych Danii „w związku z obawami o zaangażowanie USA w bezpieczeństwo europejskie”.

Kim jest Mette Frederiksen?

Frederiksen urodziła się w robotniczej rodzinie, była córką typografa i nauczycielki przedszkolnej. W 2001 r. w wieku 24 lat, weszła do parlamentu, a w 2015 r. objęła stanowisko liderki socjaldemokratów. Radykalnie zaostrzyła politykę migracyjną Danii, aby spowolnić wzrost poparcia dla skrajnej prawicy, a jednocześnie opowiadała się za silniejszymi zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym za zdecydowanym wsparciem dla Ukrainy i znacznym zwiększeniem wydatków na obronę.