Wywiady wywołały falę komentarzy i zaogniły sytuację w związku z założonym przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszeniem Rozwój Plus.

W RMF FM Mateusz Morawiecki zapewniał, że „jest i będzie” w Prawie i Sprawiedliwości. Dodał, że „chce się przysłużyć do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy”. Stowarzyszenie – jak zapewniał - „działa na polu eksperckim, nie na polu politycznym” i „jest spójne z celami i zasadami ideowymi Prawa i Sprawiedliwości”. Powiedział, że jest wstępnie umówiony na poniedziałek z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Sądzę, że dojdzie do porozumienia – stwierdził były premier.

Z kolei w TV Republika Patryk Jaki podkreślał, że sytuacja po powołaniu stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego jest konsekwencją wskazania Przemysława Czarnka na przyszłego premiera Polski. – Są niestety osoby, które zaczynają kwestionować decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Niestety ta grupa osób określa siebie mianem tak zwanych „normalsów”, a na pozostałych członków Prawa i Sprawiedliwości patrzy (...) w sposób obraźliwy dla nas. Niestety, polityka to jest gra zespołowa i osoby, które funkcjonują w partii powinny się podporządkować w większości. Inaczej funkcjonowanie w ramach partii w taki sposób nie ma oczywiście sensu, a sama partia powinna się chyba rozwiązać – mówił.

Wymiana zdań między Marcinem Horałą a Tobiaszem Bocheńskim o „ostrzeniu kredek”

„Widać jak na dłoni, kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu. Kto zaś chce zostawić Tuskowi wolne pole do łowienia we wszystkich grupach wyborców poza radykałami, a ataki kieruje głównie do wewnątrz obozu. Widać też oczywiście, jak różnie mamy naostrzone kredki w naszym piórniku” – napisał Horała.

Na ten wpis szybko zareagował Tobiasz Bocheński. „Założyliście stowarzyszenie, żeby zdobywać nowych wyborców poza strukturą Prawa i Sprawiedliwości i myślicie, że – mówiąc Twoim językiem – wyborcy oraz politycy to nienajostrzejsze kredki, którzy nie rozumieją co się dzieje? Nie ma takiej aktywności politycznej, której nie można realizować w ramach PiS w celu przyciągania nowych wyborców. Gdy się zakłada nowy podmiot polityczny, to się pracuje na nową markę, a nie na PiS. A gdy się dzieli prawicę, to Tusk wygrywa wybory. Żeby to pojąć nie potrzeba nawet temperówki” – napisał.

Padły też bezpośrednie zarzuty. „Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji Pana Prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości? Teraz wchodzisz sobie na X i obrażasz wiceprezesa partii Patryka Jakiego, który nawoływał w TV Republika do uszanowania woli Prezesa Kaczyńskiego? Co to ma być?” (pisownia oryginalna) – napisał Bocheński.

Głos w sprawie zajął też Jacek Sasin. „Zachęcam do wysłuchania wywiadu z wiceprezesem Patrykiem Jakim – to rzeczowa i jasna analiza sytuacji politycznej, która kończy się oczywistą konkluzją: PiS musi walczyć o wyborców, którzy są zdecydowanie konserwatywni, stawiają na suwerenność oraz podmiotowość Polski i oczekują gruntownych reform. Jedność prawicy wokół kandydatury prof. Przemysława Czarnka na premiera wraz z pryncypialnym realizowaniem ambitnej wizji przebudowy Polski – oto cel naszego środowiska” – napisał. Dodał, że „kto dąży do rozłamu (ku radości obozu Tuska), niech jak najszybciej zawróci z tej drogi ku katastrofie!”.

Podobną wypowiedź zamieścił eurodeputowany PiS Piotr Müller. „Dzisiaj jak na dłoni widać różnicę podejść. Premier Mateusz Morawiecki mówi o tym jak poszerzać poparcie dla PiS, jak wrócić do tego co było możliwe w 2019 r.. Mówi o jedności. Duet Patryk Jaki i Jacek Kurski (rozbijający PiS w 2011) w skoordynowanych wypowiedziach w swoich wywiadach próbuje wbić ponownie klin w nasze środowisko. Panowie, przestańcie” – napisał.

Głos zabrał też Patryk Jaki, zarzucając „ludziom Mateusza Morawieckiego”, że „postanowili dziś wieczorem wulgarnie mnie obrażać (kredki, krzywe zdjęcia – tak robi Agora), nie używając żadnego merytorycznego argumentu” – napisał.

„Czy akcja, którą od pierwszego dnia ogłoszenia Przemysława Czarnka prowadzi Mateusz Morawiecki ze swoimi ludźmi pomaga PiS czy PO? Niech każdy w swoim sumieniu sobie odpowie, a wszystko ułoży się w całość” – zakończył Jaki.

Prezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki i posłowie PiS Robert Gontarz i Janusz Cieszyński oraz europoseł Michał Dworczyk podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Torunia Foto: PAP/Agnieszka Bielecka

Późnym wieczorem dyskusję usiłował zamknąć były premier, założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus. „Jedyny mój cel? Polska bez Tuska! Reszta to didaskalia. Spokojnego wieczoru wszystkim!” – napisał.