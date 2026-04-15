Akty powołania członkom Rady w imieniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył zastępca Szefa Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Andruszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli również doradcy prezydenta: Piotr Głowacki oraz Szymon Stachowiak.

Podczas uroczystości minister Adam Andruszkiewicz podkreślił znaczenie zachowania równowagi między wolnością słowa a odpowiedzialnością za publikowane treści.

Do głównych zadań Rady będzie należało diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie rekomendacji i dobrych praktyk, w tym także propozycji o charakterze systemowym. Gremium ma stanowić forum wymiany poglądów między przedstawicielami różnych środowisk oraz platformę wypracowywania synergicznych rozwiązań dla wyzwań epoki cyfrowej.

Istotnym obszarem działalności będzie również rozwój edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Podkreślono, że budowanie społeczeństwa świadomego, krytycznie myślącego i odpornego na dezinformację stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnego państwa.

Wzmocnienie jakości debaty publicznej

Przewodnicząca Rady Nowych Mediów, Klaudia Cymanow-Sosin, zaznaczyła, że gremium zamierza nie tylko reagować na bieżące zagrożenia związane z rozwojem technologii – w tym sztucznej inteligencji – lecz także aktywnie tworzyć rozwiązania wzmacniające jakość debaty publicznej i odporność społeczną.

Wyraziła również przekonanie, że współpraca ekspertów z różnych środowisk pozwoli wypracować konkretne rekomendacje oraz działania o realnym potencjale wdrożeniowym.

„Powołanie Rady Nowych Mediów wpisuje się w działania Prezydenta RP na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego państwa, jakości debaty publicznej oraz odpowiedzialnego rozwoju nowych technologii” - czytamy na stronie prezydent.pl.

W skład Rady Nowych Mediów zostali powołani: