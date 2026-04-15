Akty powołania członkom Rady w imieniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył zastępca Szefa Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Andruszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli również doradcy prezydenta: Piotr Głowacki oraz Szymon Stachowiak.

Podczas uroczystości minister Adam Andruszkiewicz podkreślił znaczenie zachowania równowagi między wolnością słowa a odpowiedzialnością za publikowane treści.

Do głównych zadań Rady będzie należało diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie rekomendacji i dobrych praktyk, w tym także propozycji o charakterze systemowym. Gremium ma stanowić forum wymiany poglądów między przedstawicielami różnych środowisk oraz platformę wypracowywania synergicznych rozwiązań dla wyzwań epoki cyfrowej.

Istotnym obszarem działalności będzie również rozwój edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Podkreślono, że budowanie społeczeństwa świadomego, krytycznie myślącego i odpornego na dezinformację stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnego państwa.

Wzmocnienie jakości debaty publicznej

Przewodnicząca Rady Nowych Mediów, Klaudia Cymanow-Sosin, zaznaczyła, że gremium zamierza nie tylko reagować na bieżące zagrożenia związane z rozwojem technologii – w tym sztucznej inteligencji – lecz także aktywnie tworzyć rozwiązania wzmacniające jakość debaty publicznej i odporność społeczną.

Wyraziła również przekonanie, że współpraca ekspertów z różnych środowisk pozwoli wypracować konkretne rekomendacje oraz działania o realnym potencjale wdrożeniowym.

„Powołanie Rady Nowych Mediów wpisuje się w działania Prezydenta RP na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego państwa, jakości debaty publicznej oraz odpowiedzialnego rozwoju nowych technologii” - czytamy na stronie prezydent.pl.

W skład Rady Nowych Mediów zostali powołani:

  1. Klaudia Cymanow–Sosin – Przewodnicząca Rady
  2. Angelika Badan
  3. Magdalena Baranowska
  4. Michał Białek
  5. Marcin Czapliński
  6. Łukasz Gabler
  7. Karol Gac
  8. Agata Górnicka
  9. Urszula Grotyńska
  10. Marcin Kędryna
  11. Emil Kędzierski
  12. Łukasz Korus
  13. Weronika Kostrzewa
  14. Michał Lewandowski
  15. Eryk Mistewicz
  16. Ewelina Nycz
  17. Anna Pawelec
  18. Kamila Pietrzak
  19. Klaudia Rosińska
  20. Mikołaj Smereczyński
  21. Paweł Swinarski
  22. Tomasz Trzaska
  23. Jakub Turowski
  24. Patryk Wachnik
  25. Łukasz Widuliński
  26. Mateusz Wiktorowicz
  27. Rafał Ziemkiewicz