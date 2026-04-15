Donald Trump
„Niech ktoś powie papieżowi Leonowi, że Iran zabił co najmniej 42 tys. niewinnych, całkowicie nieuzbrojonych protestujących w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i że posiadanie przez Iran bomby atomowej jest całkowicie nieakceptowalne” - napisał Trump w serwisie Truth Social.
Trump od dwóch dni krytykuje papieża Leona XIV po tym, jak głowa Kościoła katolickiego jednoznacznie wypowiedziała się przeciw wojnom.
Trump zakończył wpis słowami „Ameryka wróciła”.
W kolejnym wpisie umieszczonym w sieci nad ranem (czasu polskiego) 15 kwietnia prezydent USA po raz kolejny zarzucił brak wsparcia sojusznikom z NATO. „NATO nie było tam dla nas i nie będą tam dla nas w przyszłości” - napisał.
