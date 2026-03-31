Samoloty wielozadaniowe Lockheed Martin F-16 C/D "Jastrząb" z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2024 r.
„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, stanowczo podkreślam: tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są całkowicie fałszywe i nie mają żadnego oparcia w faktach” - czytamy w oświadczeniu.
„Czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym nie zostały wprowadzone w marcu 2026 roku, lecz już we wrześniu 2025 roku – po masowych naruszeniach przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne. Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa” - dodał gen. Klisz.
„Dowództwo Operacyjne RSZ działa w sposób odpowiedzialny, w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi. Insynuacje sugerujące inne cele tych działań są nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną w błąd” - czytamy w oświadczeniu.
Oświadczenie nawiązuje do decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w ruchu lotniczym we wschodniej części Polski poprzez wprowadzenie strefy ograniczonej EP R130. Ograniczenie takie wprowadzono 10 marca i ma obowiązywać do 9 czerwca. Ograniczenia w ruchu lotniczym dotyczą statków powietrznych poruszających się na wysokości do 3 km.
W ramach ograniczeń w ruchu lotniczym od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R130 – wynika z informacji przekazywanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. W dzień ograniczenia są mniej restrykcyjne.
„Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące” - podkreśla PAŻP.
Oświadczenie Dowództwa Operacyjnego to pokłosie m.in. informacji rozpowszechnianych przez posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. Skalik na swoim profilu w serwisie X zasugerował, że decyzja o wprowadzeniu strefy ograniczonej EP R130 wzdłuż granicy wschodniej Polski to efekt „wydzielenia i udostępnienia polskiej przestrzeni powietrznej na realizację przez Ukrainę ataku dronami na infrastrukturę naftową w obwodzie leningradzkim oraz na rosyjskie porty Ust-Ługa i Primorsk”. „To świadome prowokowanie i domaganie się, by Rosja uznała polskie terytorium jako uzasadniony cel odwetowych działań zbrojnych” - dodał Skalik nie przedstawiając żadnych dowodów na potwierdzenie takich oskarżeń (poseł powołuje się jedynie na „wątpliwości w środowisku lotniczym”).
Wpis Skalika rozpowszechniały inne profile związane z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
W ostatnich dniach Ukraińskie drony kilkukrotnie atakowały cele w obwodzie leningradzkim – w tym wspomniane przez Skalika porty Primorsk i Ust-Ługa, wykorzystywane do załadunku ropy na tankowce z tzw. floty cieni. Nie ma jednak żadnych dowodów, by w czasie tych ataków naruszana była przestrzeń powietrzna Polski. Pojawiły się natomiast doniesienia o ukraińskich dronach nad Estonią, Łotwą, Litwą i Finlandią. W Estonii jeden z takich dronów uderzył nawet w komin elektrowni.
