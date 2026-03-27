Zmieniono rozporządzenie dotyczące przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną – wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które opublikowane zostało 27 marca.

MSWiA: Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do 1 października

W rozporządzeniu wskazano, że od nowego okresu do wykazu kontrolowanych przejść polsko-niemieckich ma wrócić Park Mużakowski - Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau. Wcześniej prowadzone były tam prace remontowe.

Od 7 lipca Polska wprowadziła tymczasowe kontrole graniczne z zachodnimi i północno-wschodnimi sąsiadami, aby – jak zapowiadał rząd – ograniczyć niekontrolowane przepływy migrantów.

Kontrole przedłużono później na kolejne dwa miesiące – od 6 sierpnia do 4 października 2025 r. Rozporządzenie, które obowiązuje obecnie, przedłużyło kontrole o następne pół roku – od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. Nowe rozporządzenie – opublikowane 27 marca – ma wejść w życie 5 kwietnia 2026 r.

Zdaniem MSWiA, ze względu na poważne zagrożenie nielegalną migracją, wciąż istnieje konieczność przedłużenia tymczasowych kontroli granicznych z Niemcami oraz Litwą.

Dlaczego wróciły kontrole na granicach z Niemcami i Litwą?

Kiedy Polska 7 lipca przywróciła tymczasową kontrolę graniczną z Niemcami i Litwą, premier Donald Tusk informował, że decyzja została podjęta na wniosek Straży Granicznej i ma „zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów”. Jak wyjaśniał w lipcu, zmiana praktyki Berlina, który od miesięcy odsyła migrantów już na granicy i odmawia przyjmowania osób ubiegających się o azyl, zwiększyła presję migracyjną na Polskę. – Byliśmy obrońcami Schengen i pozostaniemy rzecznikami swobodnego ruchu, ale musi być taka sama wola wszystkich sąsiadów – podkreślał Tusk, dodając, że działania mają charakter tymczasowy i zostaną logistycznie przygotowane w najbliższych dniach.

Według danych Straży Granicznej od początku 2025 roku do lipca Niemcy odesłały do Polski 314 cudzoziemców w ramach procedur readmisji i „Dublin III”, co pozostaje na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Pogranicznicy zauważali jednak, że wielu migrantów kilkakrotnie podejmujmowało próby dotarcia do Niemiec, podczas gdy Berlin uszczelnił granice i odmawia wpuszczenia osób bez dokumentów. Nowym wyzwaniem był także szlak przez Litwę, gdzie liczba zatrzymanych migrantów w 2025 roku wzrosła już trzykrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym – dominują wśród nich obywatele państw afrykańskich.

Kodeks graniczny Schengen mówi, iż państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych – na okres do sześciu miesięcy – w przypadku zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.