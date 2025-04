Sekretarz handlu Howard Lutnick wyraził nadzieję, że cła sprawią, iż produkcja elektroniki przeniesie się do USA

Lutnick stwierdził, że Trump nałoży odrębne cła na smartfony, komputery i inne produkty elektroniczne, a także cła na import półprzewodników i farmaceutyków. Nowe cła nie będą elementem ceł wzajemnych ogłoszonych przez Trumpa 2 kwietnia – zastrzegł. – Będą częścią ceł na półprzewodniki, które zostaną ogłoszone prawdopodobnie w ciągu miesiąca lub dwóch – mówił Lutnick w rozmowie z telewizją ABC. Sekretarz handlu wyraził nadzieję, że cła sprawią, iż produkcja elektroniki przeniesie się do USA.

Miliarder wspierający Donalda Trumpa apeluje o zawieszenie ceł nałożonych na Chiny

Tymczasem miliarder i znany inwestor Bill Ackman, który wspierał kampanię wyborczą Donalda Trumpa, ale w ostatnim czasie krytycznie odnosił się do polityki celnej prezydenta, wezwał Trumpa do zawieszenia podwyższonej stawki ceł wzajemnych nałożonej na Chiny na 90 dni, tak jak Trump uczynił w przypadku ceł wzajemnych nałożonych na inne państwa (oznaczałoby to pozostawienie jedynie podstawowej stawki celnej na import z Chin w wysokości 10 proc. plus nałożonych wcześniej na Chiny karnych ceł w wysokości 20 proc.). Zdaniem Ackmana taki ruch pozwoliłby nadal na osiąganie efektu, na jakim zależy Trumpowi, czyli uniezależnianie się amerykańskich firm od dostaw z Chin, przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń w światowym handlu.

W piątek późnym wieczorem Urząd Celny i Straż Graniczna USA ogłosiły listę produktów, które są wyłączone z nałożonych przez Trumpa ceł wzajemnych. Na liście znalazły się m.in. komputery, laptopy, dyski, karty pamięci.