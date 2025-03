Viktor Orbán żąda od Unii Europejskiej podjęcia „bezpośrednich rozmów” z Rosją

W liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy premier Węgier stwierdził, powołując się na „strategiczne różnice" w podejściu do wojny na Ukrainie, że UE nie powinna próbować przyjąć wspólnych wniosków w tej kwestii na zbliżającym się szczycie w sprawie obrony 6 marca w Brukseli.

Viktor Orbán jasno zasygnalizował, że sprzeciwi się działaniom zmierzającym do znalezienia jakiegokolwiek konsensusu w sprawie Ukrainy. „Stało się oczywiste, że istnieją strategiczne różnice w naszym podejściu do Ukrainy, których nie da się zniwelować” — napisał Orbán do Costy.

Treść listu opublikował węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi, pisząc, że „Węgry stają się koniem trojańskim dla Trumpa, po tym, jak były nim dla Chin i Rosji”.