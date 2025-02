MSZ: Polska nie potrzebuje pracowników niewykwalifikowanych. Pracodawcy: To dalekie od stanu faktycznego

Dodaje, że np. w kontekście sektora ochrony zdrowia, starzenie się społeczeństwa oraz większe zapotrzebowanie na usługi medyczne sprawiają, że szpitale, przychodnie i placówki opieki długoterminowej potrzebują nie tylko więcej wykwalifikowanych lekarzy czy pielęgniarek, ale też personelu wspierającego (opiekunów osób starszych, salowych, asystentów medycznych).

– Zatrudnienie cudzoziemców może łagodzić częściowo te problemy, ale wymaga prostych, a zarazem szczelnych rozwiązań systemowych – mówi Anna Sosińska. – Niestety procedury zatrudniania obcokrajowców nie tylko nie ulegają uproszczeniu, lecz bywają coraz bardziej skomplikowane, a jednocześnie pojawiają się sygnały o nieprawidłowościach w polityce migracyjnej. Aby skutecznie przyciągać pracowników do deficytowych sektorów, konieczna jest kompleksowa strategia, zamiast doraźnych zachęt. Kluczowe elementy to: dokładne mapowanie zawodów deficytowych, przejrzyste przepisy dotyczące wymagań i zasad legalizacji pobytu, wsparcie prawne oraz ścisła współpraca między rządem, samorządami i pracodawcami – ocenia.

W branży budowlanej potrzebne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników

Z opinią ministerstwa zgadza się natomiast Dariusz Kolasa, członek zarządu firmy STRABAG. – Utrzymujące się na niskim poziomie bezrobocie wymusi zasilenie zespołów realizujących budowy pracownikami z zagranicy, nie mam jednak na myśli pracowników niewykwalifikowanych – tłumaczy. – Nawet wielka fala projektów infrastrukturalnych oraz utrzymanie dużego potencjału rozwoju budownictwa mieszkaniowego, hotelowego i logistycznego narzuci konieczność wykorzystania napływającego z Azji czy Ameryki Południowej potencjału siły roboczej jednak będzie się ona cechowała weryfikacją kwalifikacji zawodowych pracowników – dodaje.

Jego zdaniem ograniczenie pracochłonności, rozwój technologiczny, digitalizacja procesów i pracy maszyn, wykorzystanie technologii BIM to dziś klucz do poprawienia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej. – Nie stwarza to pola do braku kwalifikacji pracowników – wyjaśnia. – Branżę budowlaną cechuje duże rozdrobnienie i bardzo silna konkurencja co wymusza na firmach budowlanych optymalizację kosztów, konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników, budowanie ich wszechstronności, uatrakcyjnienie budownictwa jako pracodawcy, gdyż w ostatnich latach znacząco straciło ono na atrakcyjności w stosunku do innych branż – ocenia.