W środę podczas konferencji prasowej na Florydzie Donald Trump oświadczył, że zaproponował, by przed zawarciem układu pokojowego Rosji z Ukrainą na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie. - Mamy sytuację, w której nie było wyborów na Ukrainie, gdzie obowiązuje stan wojenny (...), gdzie poparcie dla przywódcy Ukrainy, z przykrością to mówię, spadło do 4 proc., a kraj rozpadł się na kawałki – oświadczył. Nie wiadomo, na jakie badania powoływał się Trump – sondaże wskazują, że choć poparcie dla Zełenskiego spadło, poziom akceptacji Ukraińców dla jego działań jest zbliżony do 50 proc.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie zaakceptuje żadnego porozumienia wypracowanego przez Stany Zjednoczone i Rosję bez udziału Kijowa.

USA rozmawiały z Rosją w Rijadzie, europejscy liderzy spotkali się w Paryżu

We wtorek odbyło się spotkanie wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji w Rijadzie. Rozmowy, które trwały 4,5 godziny, były pierwszymi rozmowami przedstawicieli tych państw na tak wysokim szczeblu od czasu pełnowymiarowej napaści Rosji na Ukrainę. Spotkanie miało koncentrować się między innymi na odbudowie dwustronnych relacji oraz na przygotowaniach do możliwych negocjacji pokojowych ws. konfliktu na Ukrainie.

Równolegle do negocjacji między USA i Rosją – ze względu na obawy, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy pokojowe z Rosją, które mogą wykluczyć Europę z procesu decyzyjnego – trwały także rozmowy europejskich przywódców. W poniedziałek europejscy liderzy spotkali się na nadzwyczajnym szczycie poświęconym wojnie na Ukrainie.

Na nieformalny szczyt w Paryżu zaproszono szefów rządów: Polski (Donald Tusk), Danii (Matte Frederiksen), Hiszpanii (Pedro Sanchez), Holandii (Dick Schoof), Niemiec (Olaf Scholz), Wielkiej Brytanii (Keir Starmer) i Włoch (Giorgia Meloni), a także szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte.